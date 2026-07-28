聽新聞
0:00 / 0:00

福特強攻零配件提振獲利 搶推限量版外觀套件

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
搭配沙漠日出外觀套件的福特Bronco休旅車。圖／擷自福特汽車
搭配沙漠日出外觀套件的福特Bronco休旅車。圖／擷自福特汽車

福特汽車（Ford）正擴大旗下零配件事業，以提振獲利，並擴大布局規模529億美元的美國汽車售後市場。CNBC報導，福特客製化常務董事辛普森（Matt Simpson）表示，該公司正大舉投資，擴大售後市場產品陣容，涵蓋汽車美容、車身包膜、性能強化零件與升級套件，並計劃將這些產品搭配新車型與特仕版車型推出，仿效Nike限量球鞋的發售模式，創造更多話題，以強化與客戶的互動。

福特將對去年推出的「客製化車庫」服務投入更多資源。這項服務定位為福特提供各類改裝服務的一站式平台。

福特客製化車庫服務，27日首度仿效限量球鞋發售模式，推出限量1,000輛、配備「沙漠日出」外觀套件的Bronco休旅車；這套套件要價近1.4萬美元，使車價提高至大約5.7萬美元。在套件妝點後，這款車即使出現在電影《芭比》中也毫不違和。

客製化車庫的其他套件，售價數千美元到數萬美元不等。野馬肌肉車的性能強化套件，售價約1.6萬–1.8萬美元，F–150皮卡的性能強化套件，售價近2.7萬美元。

辛普森說：「這是我們的成長跳板，生意相當興隆，由於我們正擴大投資，相信相關事業規模能持續壯大。」

福特指出，目標是在2030年前，讓包括客製化業務在內、目前規模達150億美元的高毛利軟體與實體服務營收，每年成長8%。

福特表示，在美國，有46%福特新車車主，透過某種方式改裝愛車，Bronco休旅車車主占大宗，其次是野馬、以及皮卡車主。

辛普森並未透露客製化事業的具體成長目標，但表示，力圖吸引更多買家選購套件，並提高改裝金額，因為客戶在零配件上的支出愈高，品牌忠誠度也愈強。

汽車改裝配件市場協會（SEMA）表示，2025年，美國消費者在配件與改裝花費總額高達529億美元。

福特也將自家改裝配件納入新車保固服務，有別於客戶自行改裝會破保；買家也能將配件與套件費用，分攤至購車與租賃的月付款。

福特 Nike 美國

延伸閱讀

美車關稅未解 Jeep 自行吸收

紐時踢爆！卡達贈空軍一號 川普一見鍾情挪用「核武軍費」改裝

關稅壓力衝擊美國市場 SHEIN赴港上市前首季轉虧近1億美元

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

微軟擴大租算力 將進一步推升基建需求

微軟本周財報公告前夕，傳出AI算力不足，外媒Business Insider披露微軟有意找亞馬遜、Google等北美雲端大咖租用算力，透露為今年1,900億美元的資本支出仍趕不上AI算力需求成長幅度。

高市民調暴跌都怪高物價 市場預期日銀將提早升息

讀賣新聞最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月內閣成立以來新低，這主要是長期物價高漲所致，政府減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。

美企體認AI極限…重啟徵才 盼透過人機協作達到成長目標

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信AI可承擔更多工作，但近日愈來愈多企業體認到AI成本與能力極限而重啟徵才，盼透過人機協作達到成長目標，並把握新興科技帶來的商機。

微軟財報將出爐 兩指標聚焦

微軟2026年會計年度第4季及全年財報將於美國時間29日（台灣時間30日凌晨）出爐，除了業績表現，微軟將預告2027會計年第1季（今年7月至9月） 資本支出，及最近一季Azure營運表現，備受關注。

OpenAI找金援五國銀相挺 透過OBU注資合計達7.5億美元

日本軟銀集團為其轉投資ChatGPT開發商OpenAI安排的400億美元（約新台幣1.4兆元）過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸行列，而且這次台灣也有銀行參加。彭博資訊引述知情人士報導，新一批金融機構將分配約70億美元的貸款額度。

星國抗通膨效應 匯價走升

繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。