福特強攻零配件提振獲利 搶推限量版外觀套件

福特汽車（Ford）正擴大旗下零配件事業，以提振獲利，並擴大布局規模529億美元的美國汽車售後市場。CNBC報導，福特客製化常務董事辛普森（Matt Simpson）表示，該公司正大舉投資，擴大售後市場產品陣容，涵蓋汽車美容、車身包膜、性能強化零件與升級套件，並計劃將這些產品搭配新車型與特仕版車型推出，仿效Nike限量球鞋的發售模式，創造更多話題，以強化與客戶的互動。

福特將對去年推出的「客製化車庫」服務投入更多資源。這項服務定位為福特提供各類改裝服務的一站式平台。

福特客製化車庫服務，27日首度仿效限量球鞋發售模式，推出限量1,000輛、配備「沙漠日出」外觀套件的Bronco休旅車；這套套件要價近1.4萬美元，使車價提高至大約5.7萬美元。在套件妝點後，這款車即使出現在電影《芭比》中也毫不違和。

客製化車庫的其他套件，售價數千美元到數萬美元不等。野馬肌肉車的性能強化套件，售價約1.6萬–1.8萬美元，F–150皮卡的性能強化套件，售價近2.7萬美元。

辛普森說：「這是我們的成長跳板，生意相當興隆，由於我們正擴大投資，相信相關事業規模能持續壯大。」

福特指出，目標是在2030年前，讓包括客製化業務在內、目前規模達150億美元的高毛利軟體與實體服務營收，每年成長8%。

福特表示，在美國，有46%福特新車車主，透過某種方式改裝愛車，Bronco休旅車車主占大宗，其次是野馬、以及皮卡車主。

辛普森並未透露客製化事業的具體成長目標，但表示，力圖吸引更多買家選購套件，並提高改裝金額，因為客戶在零配件上的支出愈高，品牌忠誠度也愈強。

汽車改裝配件市場協會（SEMA）表示，2025年，美國消費者在配件與改裝花費總額高達529億美元。

福特也將自家改裝配件納入新車保固服務，有別於客戶自行改裝會破保；買家也能將配件與套件費用，分攤至購車與租賃的月付款。