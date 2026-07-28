高市民調暴跌都怪高物價 市場預期日銀將提早升息

讀賣新聞最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月內閣成立以來新低，這主要是長期物價高漲所致，政府減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。

日本民眾對物價高漲的不滿，正衝擊高市早苗政府的支持率。讀賣新聞周末進行的民調顯示，高市內閣支持率由6月的69%降至57%，下探至她去年10月就任以來新低；日經新聞與東京電視台聯合民調則顯示，高市的支持率下跌10個百分點至58%。共同社民調也顯示，內閣支持率下降2.1個百分點至53.7%。

在讀賣新聞的民調中，71%受訪者表示不贊同政府有關抗通膨的措施。62%民眾認為高市沒有充分說明重要法案與政策，例如對「皇室典範」修正案說明不足。

儘管高市仍堅持她提出的食品消費稅調降兩年承諾，但已將相關討論時程延後。近期民調顯示，高市剛上任時的高人氣已逐漸消退，主要原因是她在民眾仍憂心生活成本持續上升之際，仍積極推動多項爭議性法案，其中最受爭議的包括「皇室典範修正案」，允許皇室收養遠房男性宗親，以確保皇位由男性繼承，進一步降低女性繼位天皇的可能性，另一項則是「日本國旗損壞罪法案」，批評者認為，此舉可能對言論自由造成衝擊。

而高市的作為，加深部分民眾這樣的印象：政府優先處理的是可以延後的政治議題，而非當前生活成本問題。

高市27日說，她在履行選舉承諾方面取得進展，同時對民調顯示家庭對她處理通膨問題的不滿日益升高，淡然以對，「我不會過度拘泥於這些數字，我將繼續以穩定、謙虛和誠懇的態度，為國家與人民努力工作」。

高市同日也出席了眾議院預算委員會會議，並向國會表示，「匯率會隨很多因素波動，而且是由市場決定。很難評斷任何單一具體因素造成的直接影響」。她是答覆在野黨議員所提問，日圓近期貶值是否可能源於政府對日銀（BoJ）升息計畫的保留態度。她也提到，調整貨幣政策是日銀的責任，相關具體政策留待日銀決定。

市場已開始反映升息預期。根據Totan Research與Totan ICAP的資料，截至24日，投資人認為日銀最晚在10月將利率升至1.25%的機率已接近90%，高於6月底約60%的水準。

日銀6月已將政策利率上調至1%，為逾30年來最高水準，本周四、五召開決策會議後預料按兵不動。