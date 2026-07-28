聽新聞
0:00 / 0:00

星國抗通膨效應 匯價走升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。美聯社
繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。美聯社

繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。

新加坡金管局宣布，將政策匯率區間斜率「小幅提高」，但維持區間的寬度與中點不變。當局並非以利率做為主要貨幣政策工具，而是透過管理匯率來調控經濟。星元兌美元匯率27日盤中升值0.15%，報1.2887星元兌1美元。

根據彭博資訊調查，在18位分析師中，有四位預期MAS會提高匯率區間的斜率，一位預測將調整政策區間中點，其餘13位則預期政策維持不變。MAS在聲明中表示：「外部價格壓力預期將持續存在，並在未來一段時間更廣泛地傳導至國內消費者物價。」

決策官員一直在評估美國與伊朗衝突帶來的影響，包括油價上漲推升通膨、全球經濟可能放緩的風險，以及AI熱潮帶動出口成長所帶來的正面效應。

新加坡經濟上季成長5.7%，使全年經濟成長有望超越政府最新預估的2%至4%。

另一方面，全球貿易不確定性再度升高，因美國總統川普重新築起關稅壁壘。新加坡上周五遭美國課徵12.5%的關稅，不過，目前出口至美國的主要電子產品及藥品仍享有豁免。

在上述壓力下，新加坡今年通膨有所升溫，但整體仍屬溫和。上月通膨率仍低於MAS設定在約2%的中期通膨目標，但MAS周一表示：「新加坡的進口成本未來幾季可能進一步上升。」

相較之下，東南亞其他主要央行採取觀望態度。印尼與馬來西亞本月均維持利率不變，儘管決策官員已警告，中東局勢再度惡化、全球通膨可能加速，以及美國聯準會（Fed）可能提前升息等風險。

多數央行透過調整利率來實施貨幣政策，但新加坡則是透過管理星元對一籃子貿易加權貨幣的匯率—即星元名目有效匯率在一個未公開的政策區間內波動，以維持中長期物價穩定。

MAS今年4月已率先緊縮貨幣政策，成為亞洲第一家因伊朗衝突引發油價飆升而採取行動的央行。

匯率 央行 新加坡

延伸閱讀

近年來最難預測的一次…Fed本周升息機率曝 市場嚴陣以待

黃金重要時刻！臺銀：金市迎三方拉鋸 這情況恐面臨3,950美元保衛戰

日銀本周有升息可能？國銀分析日圓有望止貶回升

美元期 強勢格局

相關新聞

微軟擴大租算力 將進一步推升基建需求

微軟本周財報公告前夕，傳出AI算力不足，外媒Business Insider披露微軟有意找亞馬遜、Google等北美雲端大咖租用算力，透露為今年1,900億美元的資本支出仍趕不上AI算力需求成長幅度。

高市民調暴跌都怪高物價 市場預期日銀將提早升息

讀賣新聞最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月內閣成立以來新低，這主要是長期物價高漲所致，政府減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。

美企體認AI極限…重啟徵才 盼透過人機協作達到成長目標

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信AI可承擔更多工作，但近日愈來愈多企業體認到AI成本與能力極限而重啟徵才，盼透過人機協作達到成長目標，並把握新興科技帶來的商機。

微軟財報將出爐 兩指標聚焦

微軟2026年會計年度第4季及全年財報將於美國時間29日（台灣時間30日凌晨）出爐，除了業績表現，微軟將預告2027會計年第1季（今年7月至9月） 資本支出，及最近一季Azure營運表現，備受關注。

OpenAI找金援五國銀相挺 透過OBU注資合計達7.5億美元

日本軟銀集團為其轉投資ChatGPT開發商OpenAI安排的400億美元（約新台幣1.4兆元）過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸行列，而且這次台灣也有銀行參加。彭博資訊引述知情人士報導，新一批金融機構將分配約70億美元的貸款額度。

星國抗通膨效應 匯價走升

繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。