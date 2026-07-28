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印尼央行總裁意外請辭

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）27日以「個人因素」為由，意外宣布提前請辭，他的第二個任期原定將於2028年結束。

由於投資人擔心央行獨立性降低，引發印尼股匯債市下跌。印尼央行資深副總裁德斯特里（Destry Damayanti）獲任命為代理總裁。

印尼盾兌美元匯率一度貶值0.3%，印尼股市大盤一度下跌0.8%，尾盤跌幅收斂，但終場仍收低，報6,185.78點。印尼10年期公債殖利率上升4個基點。

瓦瑞耀是前總統佐科威於2018年任命為央行總裁，目前是他的第二個五年任期。他擁有在央行工作超過40年的資歷，包括主導印尼央行應對新冠疫情，在普拉伯沃執政期間的動盪局勢中，一直被廣泛視為市場信賴的穩健掌舵者。

英卓瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）去年9月職去印尼財長一職後，印尼如今已失去兩位最受投資人熟悉的重要官員。今年1月，印尼總統普拉伯沃又任命自己的姪子、前副財政部長托馬斯（Thomas Djiwandono）出任印尼央行副總裁。

據Gama Asset Management SA稱，投資人將密切關注人事異動是否導致印尼央行獨立性下降。

印尼 美元匯率 央行

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