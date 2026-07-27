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中國傳開始生產自研DUV ASML股價應聲下跌4.6%
美國科技新聞媒體The Information今天報導，中國已開始生產自研的浸潤式深紫外光曝光機（DUV）。這項晶片製造關鍵設備長期由荷蘭供應商艾司摩爾（ASML）主導。
The Information引述知情人士指出，預計這些DUV設備將於今年交付中國主要晶片製造商，包括中芯國際、華虹半導體及長鑫存儲。
路透社報導，消息傳出後，ASML股價應聲下跌4.6%。
根據彭博（Bloomberg News），美國半導體公司應用材料（Applied Materials）、科林研發（LamResearch）及科磊（KLA）公司分別下跌4%、4.3%及3.5%。
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