DUV微影設備慘淪「白菜價」？傳中國大陸計劃量產 ASML股價摔

韓國放送公社（KBS）25日報導，AI熱潮正同時推升台灣與南韓經濟，但即使三星電子與SK海力士的獲利展望可能優於台積電，資本市場仍給予台積電較高評價。關鍵不在於眼前賺多少，而是投資人相信，台積電掌握的先進晶片製造能力更難被取代；相較之下，南韓記憶體業的榮景仍可能隨供需循環逆轉。

2026-07-27 18:59