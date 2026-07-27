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DUV微影設備慘淪「白菜價」？傳中國大陸計劃量產 ASML股價摔

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
一家由中國大陸政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透
一家由中國大陸政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

科技媒體The Information引述兩位知情人士報導，一家由中國大陸政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，若成功大量生產，可能影響微影設備大廠艾司摩爾ASML）的產品需求，拖累ASML盤中挫跌4.8%。

消息人士透露，這家總部位於上海的企業，已從其他陸企延攬人才，組成深紫外光技術團隊，人才來源包括政府支持的晶片設備製造新創上海宇量昇科技。

該報導指出，若這家企業成功大量生產DUV微影設備，可能取代艾司摩爾的設備。該公司預計今年生產大約五台DUV微影設備，將交付給中芯國際、華虹宏力、長鑫存儲等大陸晶片製造商；預料明年大約生產20台。

上海宇量昇科技、中芯國際、華虹宏力、長鑫存儲均未回應The Information的置評請求。

ASML 中國大陸 艾司摩爾 晶片

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