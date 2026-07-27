美股早盤／美伊周末暫停互攻油價降 道瓊大漲逾600點

美股27日早盤大漲，因美國和伊朗上周末暫停互相攻擊，帶動了油價下跌。投資人也關注本周將發布的科技大廠財報，以及可能會有意外結果的聯準會（Fed）會議。

道瓊工業指數27日早盤大漲623點，或1.2%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.8%和1%；費城半導體指數漲持平；台積電ADR漲0.3%。

中東局勢緊張降溫帶動了國際油價下跌，布蘭特原油期貨下跌6.5%至每桶約90.49美元；西德州中級原油期貨則下跌5.7%至每桶84.16美元。

不過，其他地區的緊張卻在升高，烏克蘭在裏海攻擊了一艘伊朗商船，促使德黑蘭控告基輔，這是一次「具敵意的犯罪行為」。

本周接下來對大盤指數而言將充滿挑戰。包括亞馬遜、蘋果、Meta和微軟在內的一系列科技大廠財報，將可能舒緩或加劇投資人對龐大人工智慧（AI）支出的恐懼，Google母公司Alphabet上周財報已經讓投資人失望。本周這些財報將有可能直接影響到AI支出最主要受益者的半導體公司。

美國聯準會將在29日做出最新的利率決策。雖然市場普遍共識是Fed將在9月升息，但據芝商所的FedWatch工具，投資人如今也認為有很大機率，Fed最快會在本周升息1碼。