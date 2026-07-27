中歐延長聯合科研資助計劃 德國科學界呼籲團結

（德國之聲中文網）中歐雙方6月22日簽署新一輪聯合科研資助協議，在 2025-2027 年期間共同支持中國與歐洲之間的高校、科研機構和企業的研究合作，並將兩項現有研究計劃的聯合資助機制延長至2026-2027年。這兩項研究覆蓋農業、食品和生物解決方案（FAB），農業、食品和生物解決方案（FAB）及氣候變化和生物多樣性（CCB）等領域，旨在針對氣候變化等全球性挑戰開發技術解決方案，並推動向氣候中和及低碳經濟轉型。

按照新協議，中方通過國家重點研發計劃下設的政府間國際科技創新合作重點專項，歐盟則通過「地平線歐洲」來實施聯合資助機制。

據中國駐歐盟使團消息，中歐由此確定延續自2015年起實施的聯合資助機制。中歐此前的聯合科研資助協議已於2024年12月到期。

歐洲應助力維護科學界的團結

2015年9月，在中國政府與歐盟聯合倡議下，中歐聯合資助機制正式設立。2016至2020年期間，中國向聯合資助機制投入10億元人民幣，歐盟則在歐盟研究與創新資助計劃「地平線2020」（Horizon 2020）的框架計劃下，向聯和機制投入5億歐元 。「地平線2020」到期後，歐盟推出新的「地平線歐洲」研究與創新經費資助計劃，預算為955億歐元，主要目標為促進歐盟各國的科研合作、創造就業並提升經濟增長以及應對全球重大危機與挑戰。

德國馬克斯·普朗克學會主席帕特裡克·克拉默（Patrick Cramer）最近發表評論文章，批評中美的研究項目日益政治化，導致科學界可能分裂成遵循不同標准的各種地緣政治陣營。他呼籲歐洲發揮其在多邊主義方面的優勢，維護科學界的團結：「我們應鞏固跨大西洋合作，在低風險領域擴大與中國的協作，並積極尋找新的合作伙伴......通過開展多種形式的合作，歐洲能夠發揮橋梁作用，助力維護科學界的團結統一。」克拉默認為，唯有如此，面對地緣政治格局的變遷，歐洲才能確保持續吸引更多來自世界各地的人才。

（China.Table，時代周報等）

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