台灣寫下世界經濟史罕見紀錄！韓媒：市場為何更看好台灣而非南韓？

韓國放送公社（KBS）25日報導，AI熱潮正同時推升台灣與南韓經濟，但即使三星電子與SK海力士的獲利展望可能優於台積電，資本市場仍給予台積電較高評價。關鍵不在於眼前賺多少，而是投資人相信，台積電掌握的先進晶片製造能力更難被取代；相較之下，南韓記憶體業的榮景仍可能隨供需循環逆轉。

台灣第1季GDP成長率達14.55%，預估全年成長9.64%；人均國民所得去年已突破4萬美元，經常帳盈餘占GDP比重則可能達20%。

KBS形容，在人均國民所得超過3萬美元的經濟體中，如此高速成長極為罕見，甚至稱這是世界經濟史上前所未有的現象。這波成長並非曇花一現，而是已延續數年的結構性上升趨勢，主要動力來自AI帶動的先進晶片與伺服器需求。

台灣的成長幾乎與台積電的擴張同步。全球最先進的系統晶片高度依賴台積電生產，輝達等無晶圓廠企業即使握有設計能力，若缺少台積電的晶圓廠，也無法將GPU實際製造出來。KBS稱，不論台積電如何開價，客戶仍難以另尋替代者。這種製造瓶頸不像記憶體價格容易隨供需劇烈波動，也成為台灣近年崛起的重要原因。

三星電子曾投入巨資，希望在晶圓代工領域追趕台積電，但成果有限。事實上，全球多家半導體製造商多年來都曾挑戰台積電，至今仍無人能在最先進製程與量產能力上真正取代它。

KBS直言：「AI時代的核心技術掌握在輝達手中，而輝達能否將晶片大量生產，關鍵則掌握在台積電手中。」

不過，KBS報導認為，南韓的前景可能更加亮眼。南韓7月出口初步數據持續改善，半導體景氣仍未見降溫，三星與SK海力士的業績展望甚至可能優於台灣企業。隨著AI從模型訓練進入大量推論階段，系統需要不斷讀取、保存及重複處理資料，高頻寬記憶體（HBM）與一般記憶體需求同步攀升，讓記憶體逐漸成為新的供應瓶頸。

KBS進一步比較指出，台積電第一季與第二季營業利益率分別約為58%與60%，而部分南韓記憶體業者甚至高出10個百分點以上。文中預估，三星與SK海力士的營業利益規模也可能顯著超越台積電；若單論當前獲利能力，南韓企業實沒理由遭到低估。

然而，市場仍對南韓記憶體業的榮景能否長久抱持疑慮。記憶體產業過去40年來始終伴隨劇烈景氣循環，投資人擔心榮景一旦結束，業者可能再度陷入虧損，因此仍將目前的記憶體供應瓶頸視為暫時現象。

這也是三星與SK海力士獲利大增，市場評價卻仍偏低的原因。KBS指出，兩家公司市值相加，才勉強超過台積電一家公司；但若比較營業利益，三星與SK海力士今明兩年的合計獲利，可能達台積電的3至4倍。

分析認為，南韓能否像台灣一樣踏上長期成長軌道，取決於AI熱潮能否延續、記憶體市場是否出現新的強勁競爭者、長期供應合約能否持續，以及三星與SK海力士能否適度增加產量。關鍵在於，市場是否相信這波記憶體榮景不再只是另一輪景氣循環。