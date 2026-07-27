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蘋果談判術踢鐵板！20年來首陷採購困局 但這家公司就沒那麼幸運了

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
隨著記憶體供應危機加劇，蘋果面臨20年來首見的採購策略挑戰。路透
隨著記憶體供應危機加劇，蘋果面臨20年來首見的採購策略挑戰。路透

隨著人工智慧（AI）和伺服器業者對低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）的需求激增，一向在智慧手機產品中使用這類記憶體的大客戶蘋果公司，如今無法繼續以過往的談判策略換取夠低的價格採購。

科技媒體Wccftech報導，蘋果談判手法在業界惡名昭彰，主要靠著公司規模和對供應鏈夥伴的影響力，透過預付巨額款項鎖定大宗交易，競爭對手往往只能拿出其中一小部分資金。不過，情勢已經逆轉，蘋果不僅必須以更高價格採購LPDDR記憶體，訂購量也得增加。

這是由於輝達NVIDIA）、美光、超微（AMD）和高通（Qualcomm）等記憶體買家，如今都有能力大批採購LPDDR5X SOCAMM2記憶體。在日益重視效率策略的業者眼中，這類記憶體的重要性已超越DDR5，因其耗電量僅為DDR5記憶體的三分之一，占整體耗電量的7%，且資料傳輸量更高。此外，由於資料中心機櫃空間有限，LPDDR5X也成為首要考量。

一般來說，每座搭載CPU的伺服器機櫃會配置2TB的LPDDR5X記憶體，是一支iPhone 17 Pro或iPhone 17 Pro Max的約170倍，而一座資料中心內，通常有數百至數千個這類機櫃。

這正是蘋果面臨的競爭局面。蘋果或許已不得不認輸，因執行長庫克也警告，該公司DRAM庫存正在減少。蘋果日前也宣布調高Mac電腦等數項產品價格，顯示該公司正面臨DRAM供應壓力。

Trade Whisperer數據也顯示，行動裝置產業對DRAM與NAND的需求將持續萎縮，伺服器應用將消耗整體供應量的一半，料將使蘋果的處境更加艱難。

若考量蘋果可觀的利潤率，該公司原可自行吸收這些成本，不必轉嫁給消費者；但相較於顧客滿意度，帳面獲利顯然更好看。

蘋果對供應商的談判策略，已不適用於記憶體業者。但德國電池製造商Varta在這方面就沒那麼幸運。Varta成立130年後，已向法院聲請破產。根據德媒焦點周刊報導，這家電池製造商不僅因蘋果公司終止AirPods電池供應合約而遭到重創，還受到其他外部因素的影響：不斷上漲的成本，加上自身大舉擴張的失策，以及對單一客戶的依賴。

蘋果 超微 NVIDIA 輝達

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