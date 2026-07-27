軟銀400億美元OpenAI聯貸融資再添21家金融機構 台灣也有銀行參與

軟銀集團（SoftBank）為投資ChatGPT 開發商 OpenAI所安排的 400 億美元過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸行列，這次台灣也有銀行加入。彭博引述知情人士報導，新一批金融機構將分配約70 億美元的貸款額度。

彭博報導，第一阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打銀行各自承接近10億美元，其餘額度分配給部分歐洲、日本和台灣的銀行。有些銀行是好幾家分行一起參與，所以統計新增貸款機構時，是算母公司，不是算每一家分行。

其餘330億美元的過渡貸款仍由承銷商和地位優先的金融機構所持有，但知情人士說，後續仍可能進一步分配出去。大型貸款案由初始金融機構再分配給更多金融機構，是常見做法。

這筆 12 個月期的貸款於 3 月簽署，是亞太地區史上規模數一數二的過渡融資，預料將為承銷機構帶來逾 1 億美元費用。儘管部分銀行業者擔心軟銀對 OpenAI 曝險過高，而 OpenAI 也面臨 Anthropic 等競爭對手愈來愈激烈的競爭，但這筆貸款在 5 月啟動聯貸前，已吸引九家新銀行參與。

這筆過渡性貸款最初利息約為擔保隔夜融資利率（SOFR）加 250 個基點。以目前 SOFR 水準計算，利率約為 6.14%。

軟銀創辦人兼執行長孫正義已承諾「全押」 OpenAI ，目前承諾投資金額已超過 600 億美元。OpenAI 上月已申請公開上市，3 月上一輪募資中估值高達 8,520 億美元。