韓銀：半導體對台出口增加 形成AI半導體供應鏈

韓國銀行今天發布主要製造業生產及供應鏈地圖，並表示，韓國半導體出口至中國減少、出口至台灣則大幅增加，形成以輝達、台積電、三星及SK海力士為主體的全球AI半導體供應鏈。

根據韓聯社報導，韓國銀行今天表示，已發布「我國主要製造業生產及供應鏈地圖」，以韓國11個主要製造業為對象，整理並視覺化呈現各地區生產現況、產品依國家及品項分類的出口情況，以及生產所需原物料、中間財的進口結構等資料。

韓國銀行表示，近年來隨著AI普及、中國製造業成長及保護主義加強，全球產業環境發生變化，韓國製造業的生產及進出口結構也迅速重組。尤其因AI半導體需求增加，韓國對台灣的半導體出口大幅成長。

報導指出，2022年台灣占韓國半導體出口的9.0%，為第4大出口市場；到了去年出口占比大幅增加至19.9%，升至第2大出口市場。中國則繼2022年後持續維持韓國半導體第1大出口市場地位，但出口占比從53.1%降至40.3%。

韓銀調查局地區研究支援組長鄭成燁（音譯）表示，半導體需求從過去以中央處理器（CPU）及動態隨機存取記憶體（DRAM）為主，轉變為以圖形處理器（GPU）與高頻寬記憶體（HBM）為主，「因此以美國輝達（NVIDIA）、台灣台積電（TSMC）、韓國三星電子、SK海力士為軸心的全球AI半導體供應鏈更加穩固。」

另外，從韓國各地區的生產趨勢來看，隨著半導體生產增加，製造業進一步集中於半導體設施聚集的首都圈，韓國半導體生產額中，首都圈占比由2014年的74.5%提高至2024年的82.3%。