NAND漲勢動搖 鎧俠Sandisk飆股迅速回落 AI循環疑慮雪上加霜

AI 資料中心熱潮帶動所有半導體股上漲， NAND領域漲勢尤其驚人，股價動輒漲逾三位數字。不過，隨著 NAND 現貨價格下跌，這波交易開始動搖。在業者競相狂砸資本支出之際，市場也開始重新評估其他 AI 零組件的循環風險。

其中，鎧俠（Kioxia）榮登日本市值最高公司的光環有如曇花一現，股價已較近日高點回落逾 40%。這波跌勢主因是 NAND 價格暴漲後開始降溫。這類晶片原本是常見大宗商品，但因 AI加速器對超高速記憶體需求大增，連普通的 NAND、記憶體也變得搶手。如今，中國大陸業者快速擴產以滿足需求，市場認為這場短缺可能到 2027 年下半年結束。

原本被視為結構性需求的題材，如今隱含的循環性疑慮已開始在股市發酵。鎧俠的美國同業SanDisk 和威騰電子（WD）也賣壓沉重。

隨著市場把資本支出可持續性，和既有的超大規模資料中心業者籌資疑慮、輝達循環式融資疑慮放在一起檢視，要穩定這個領域投資人的信心，門檻很高。鎧俠本月已有五次單日跌逾 10%，周一早盤在長鑫存儲上海掛牌前再度受壓。

投資人本來就擔心大型雲端業者錢從哪裡來，也擔心輝達是靠循環交易在撐需求。現在又多了一個問題：這波資本支出能不能一直燒下去？在這種情況下，很難讓市場安心。