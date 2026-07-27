科技巨頭財報季撞上Fed利率決議 美股面臨關鍵考驗

美股今年到目前大致頂住地緣衝突與通膨上揚，但科技巨頭驚人的AI資本支出、油價走高及升息疑慮，正考驗投資人耐性。隨本週同時迎來財報季與聯準會決議，市場將面臨重大考驗。

華爾街日報指出，美國主要股價指數今年以來大致呈現穩健漲勢。然而，標普500指數（S&P 500）與那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上週卻連續第二週下跌，是自今年3月初美國與以色列對伊朗發動攻擊後，首次連續兩週收黑。

引發這波跌勢的原因並非發生令人意外的新事件，而是幾個月來困擾投資人的風險因素進一步惡化，包括中東衝突擴大推升油價、美國公債殖利率飆升至一年多來最高水準，以及科技巨頭再度宣布增加資本支出等。

未來一週市場面臨的壓力可能進一步升高，因為微軟（Microsoft）與Meta Platforms將在同一天公布財報，與此同時，聯準會（Fed）也將公布利率決策。市場普遍認為，這將是近年來最難預測的利率會議之一。

分析圈表示，本週一連串事件的結果，很可能決定市場接下來是走高或走跌。

知名美國獨立金融市場與總體經濟研究機構「雅迪尼研究」（Yardeni Research）總裁雅迪尼（EdYardeni）說：「目前市場的擔憂因素與利多因素大致相互抵銷。整體而言，市場瀰漫著一股不安氛圍，認為不確定性和問題實在太多，因此大家都傾向保守、靜觀其變。」

投資人之所以將焦點放在科技股財報，是因對人工智慧（AI）投資抱持矛盾心情。

Alphabet、微軟與Meta等科技巨頭砸入空前的資金規模購買晶片和興建資料中心，近年不僅推動股市繳出雙位數漲幅，也透過帶動經濟成長及激發市場對更高生產力經濟的期待而受益。然而，AI投資也不時引發市場拋售，因為投資人對AI發展所需驚人成本卻步。

根據研究機構CreditSights的資料，這些大舉投資AI的科技巨頭，今年以來透過發行債券及貸款籌措超過2000億美元資金，並另外宣布總額1150億美元的募資。輝達（Nvidia）與亞馬遜（Amazon）近期意外宣布各自發行250億美元債券，引發相關債券價格近幾週大幅下跌，投資人擔心未來還會有更多發債需求。

自Alphabet於6月1日宣布將至少發行800億美元新股以來，他們的A類股股價已累計下跌15%，而在公司將2026年資本支出預測上調150億美元，使新預估區間拉高到1950億至2050億美元後，上週股價再度下跌7.8%。

谷歌（Google）母公司Alphabet股價走跌也拖累其他科技股，連帶讓所謂「美股七雄」（MagnificentSeven）繼去年4月關稅風波以來，又經歷一次單日市值蒸發最多的慘劇。

投顧機構The Wealth Alliance總裁迪頓（Eric Diton）說：「這種規模的投資不可能立刻看到回報。支出規模持續攀升，市場自然開始感到緊張。」

讓市場焦慮加劇的另一因素是中東衝突持續升溫，不僅推高油價，也可能拖累全球經濟。上週不僅油價大幅上漲，美國公債殖利率也攀升至2025年1月以來最高水準，反映市場愈來愈擔心聯準會可能必須升息以抑制通膨。

道明證券（TD Securities）美國利率策略主管根高德柏格（Gennadiy Goldberg）表示，即便聯準會再次按兵不動，也沒強烈暗示將升息，市場也只是「稍微鬆口氣」，但這種如釋重負的情緒恐怕也維持不了太久，因為投資人仍將焦急等待即將公布的通膨數據。