以個人因素為由 印尼央行總裁提前2年辭職

印尼政府今天表示，隨著印尼正面臨貨幣走弱，以及中東戰爭引發的其他經濟困境，印尼央行總裁已提早請辭。

法新社報導，印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（PrasetyoHadi）今天在雅加達告訴記者，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已接受央行總裁裴利（PerryWarjiyo）的辭呈。裴利自2018年起擔任印尼央行總裁，他的第2個任期原定將於2028年結束。

裴利在7月25日遞交的辭呈中指出，辭職是出於個人因素，但未進一步說明。

普拉塞蒂歐表示，總統已向裴利致謝，「並對他領導印尼央行近7年來的奉獻，致上最深切的感謝。」

他還說，印尼央行資深副總裁德斯特里（DestryDamayanti）已獲任命為代理總裁。

受中東戰爭推升能源成本影響，印尼貨幣遭受重創。根據財經媒體彭博報導，印尼盾已成為亞洲表現最差的貨幣。自戰爭爆發以來，累計跌幅高達約7%。

印尼央行今年以來已累計升息100個基點，將基準利率調升至5.75%。

這個東南亞最大經濟體是石油淨進口國，但儘管國庫負擔沈重，政府仍堅持不調漲高度補貼燃料價格。