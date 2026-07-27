青年運動攻擊沙國沿海石油設施 紅海航運量下滑

船訊追蹤機構Kpler今天公布資料顯示，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」攻擊沙國紅海沿岸石油設施後，曼德海峽昨天航運量下滑；荷莫茲海峽的往來，在週末期間亦呈低迷。

路透社報導，數據顯示，昨天共有11艘大宗商品船隻通過曼德海峽（Bab al-Mandab），數量是這幾個月以來的新低。

「青年運動」（Houthi）上週起便在葉門外海干擾紅海航運，企圖對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖，原本導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受阻的美伊衝突，也因此擴大。

數據顯示，通過曼德海峽的船隻中，有7艘是油輪，其中3艘駛入紅海，3艘船中有2艘是前往沙國紅海港口揚布（Yanbu）的超大型油輪（VLCC），第3艘則是與俄羅斯有關的船隻。

昨天駛離紅海的4艘船中，包括懸掛香港旗、載有200萬桶沙國與阿拉伯聯合大公國原油、目的地為中國寧波的超大型原油輪「新探索號」（NewExplorer），另有1艘是載運100萬桶俄羅斯原油前往中國，還有1艘航向巴基斯坦，上有約75萬桶沙國原油。

「新探索號」是第3艘以中國為目的地，經曼德海峽駛離紅海的超大型油輪。它的管理公司海宏輪船（Associated Maritime Hong Kong）並未立即回應置評請求。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，他們25日襲擊沙烏地阿美石油公司（Aramco）位在吉贊（Jizan）與揚布的設施。

Kpler航運數據顯示，儘管美國與伊朗暫停軍事行動，週末期間，每天通過荷莫茲海峽的大宗商品船隻仍不到10艘。

數據顯示，昨天共有7艘船通過荷莫茲海峽，其中包括3艘與伊朗有關、駛離海峽的成品油輪。

25日，僅有3艘關閉自動識別系統（AIS）的船隻通行，包括1艘前往卡達的超大型油輪、1艘前往阿聯魯瓦斯（Ruwais）港的液化石油氣輪，以及1艘載運卡達輕油、目的地為日本的油輪。

24日，荷莫茲海峽共7艘船隻通行，多數是駛離波斯灣，包括2艘分別載運伊拉克與阿聯原油的超大型油輪，以及1艘載運燃油的油輪。