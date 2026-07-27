快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

青年運動攻擊沙國沿海石油設施 紅海航運量下滑

中央社／ 新加坡27日綜合外電報導

船訊追蹤機構Kpler今天公布資料顯示，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」攻擊沙國紅海沿岸石油設施後，曼德海峽昨天航運量下滑；荷莫茲海峽的往來，在週末期間亦呈低迷。

路透社報導，數據顯示，昨天共有11艘大宗商品船隻通過曼德海峽（Bab al-Mandab），數量是這幾個月以來的新低。

「青年運動」（Houthi）上週起便在葉門外海干擾紅海航運，企圖對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖，原本導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受阻的美伊衝突，也因此擴大。

數據顯示，通過曼德海峽的船隻中，有7艘是油輪，其中3艘駛入紅海，3艘船中有2艘是前往沙國紅海港口揚布（Yanbu）的超大型油輪（VLCC），第3艘則是與俄羅斯有關的船隻。

昨天駛離紅海的4艘船中，包括懸掛香港旗、載有200萬桶沙國與阿拉伯聯合大公國原油、目的地為中國寧波的超大型原油輪「新探索號」（NewExplorer），另有1艘是載運100萬桶俄羅斯原油前往中國，還有1艘航向巴基斯坦，上有約75萬桶沙國原油。

「新探索號」是第3艘以中國為目的地，經曼德海峽駛離紅海的超大型油輪。它的管理公司海宏輪船（Associated Maritime Hong Kong）並未立即回應置評請求。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，他們25日襲擊沙烏地阿美石油公司（Aramco）位在吉贊（Jizan）與揚布的設施。

Kpler航運數據顯示，儘管美國與伊朗暫停軍事行動，週末期間，每天通過荷莫茲海峽的大宗商品船隻仍不到10艘。

數據顯示，昨天共有7艘船通過荷莫茲海峽，其中包括3艘與伊朗有關、駛離海峽的成品油輪。

25日，僅有3艘關閉自動識別系統（AIS）的船隻通行，包括1艘前往卡達的超大型油輪、1艘前往阿聯魯瓦斯（Ruwais）港的液化石油氣輪，以及1艘載運卡達輕油、目的地為日本的油輪。

24日，荷莫茲海峽共7艘船隻通行，多數是駛離波斯灣，包括2艘分別載運伊拉克與阿聯原油的超大型油輪，以及1艘載運燃油的油輪。

紅海 葉門 伊朗

延伸閱讀

伊朗支持叛軍揚言封鎖 中國2艘油輪穿越紅海咽喉

沙國原油改道蘇伊士須繞過非洲...航程多1個月 每船成本暴增8千萬

葉門叛軍封紅海、轟油輪 川威脅祭「重大軍事懲罰」

川普暫緩擴大打擊伊朗 戰火向紅海、裏海蔓延

相關新聞

蘋果智慧眼鏡延至明年中以後亮相 傳先補強隱私防線避開Meta包袱

蘋果首款智慧眼鏡據說可能延至明年 6 月全球開發者大會（WWDC） 亮相，原因之一是蘋果仍在解決為這類產品帶來的隱私疑慮。這款代號 N50 的裝置將結合相機和 AI 功能，蘋果正設法在推出前先釐清隱私防線。

蘋果App Store等多項服務中斷 Apple Music和Apple TV也受影響

蘋果系統狀態網頁（https://www.apple.com/tw/support/systemstatus/）顯示，App Store 等多項服務出現中斷。

輝達傳為OpenAI提供2500億美元擔保 助租軟銀超級資料中心

輝達（NVIDIA）據傳正洽談為 OpenAI 提供約 2,500 億美元融資擔保，協助這家 ChatGPT 開發商租用軟銀集團（SoftBank）在美國俄亥俄州南部正在建設 10 GW（百萬瓩）的資料中心。

高市早苗支持率暴跌 民眾最不滿「這一點」 市場押日銀提前至10月升息

日本首相高市早苗今天表示，將提升經濟競爭力以強化市場對日圓的信心，而具體的貨幣政策留待日本央行做決定。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。此前稍早民調顯示，高市的支持率大幅下滑，因政府抑制通膨、減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。

美伊停火兩天…市場湧暗流 國際油價本周預料仍將劇烈波動

美國與伊朗已連續兩天暫停交火，同時阿曼也與伊朗商談重啟荷莫茲海峽事宜，情勢逐步緩和，但伊朗衝突有蔓延到紅海與裏海的跡象，且伊朗媒體指稱有油輪在荷莫茲海峽碰到水雷而爆炸，市場憂心美伊情勢只是進入新一輪局勢升高又降溫的循環，國際油價本周預料仍將劇烈波動。

AI取代人力論調鬆動 美多家企業紛紛重啟招募 坦言人手仍不可或缺

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信 AI 可承擔更多工作；但近日從鐵路公司CSX、Alphabet 到博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton）都向投資人表示，為達成成長目標或掌握新興科技機會，需要增加人手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。