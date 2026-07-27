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輝達擬提供2500億美元擔保 助OpenAI建資料中心

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

輝達正洽談為OpenAI提供約2500億美元（約新台幣8兆元）資金擔保，作為大型資料中心計畫的一部分。這項合作有望成美國人工智慧（AI）浪潮爆發以來，規模最大的金融交易之一。

路透社報導，「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）引述知情人士說法指出，輝達（Nvidia）提供的擔保將協助ChatGPT開發商租用軟銀（SoftBank）旗下能源子公司在美國俄亥俄州（Ohio）南部開發的10吉瓦（GW）專案。

若加計晶片等費用，這項計畫總成本恐超過5000億美元（約新台幣16兆元），是迄今公告規模最大的資料中心計畫。

這項計畫所需的電力由美國政府掌控，並根據近期達成的貿易協定由日本單獨出資；美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正親自參與電力配給決策。

路透社無法立即核實這則報導。輝達、OpenAI與美國商務部均未在正常上班時間外回應置評請求。

知情人士指出，在租用俄亥俄州資料中心方面，OpenAI已展開數週深度洽談，是對這項計畫表現出最強烈興趣的公司之一；而Anthropic、微軟（Microsoft）和Google近幾週也就此與盧特尼克進行了會談。

AI公司迫切需要確保運行模型所需的晶片和電力，因此具政府支持或保障電力供應的大型計畫愈來愈具吸引力。

消息人士表示，輝達為OpenAI提供的擔保，能夠讓貸款機構對計畫背後的資金安全更有信心，而2500億美元的擔保將涵蓋資料中心的租賃費用及建設所需的債務，但不包括內部將使用的輝達晶片。

輝達已向OpenAI投資300億美元（約新台幣9660億元），並正洽談為OpenAI的晶片採購提供融資，總金額可能高達3500億美元（約新台幣11.3兆元）。

不過，目前尚未敲定，交易仍可能破局。

此外，這種循環融資的安排也引發外界疑慮，擔心一旦投資人情緒轉變或AI產業成長放緩，整個產業都可能面臨風險脆弱。

輝達 OpenAI 華爾街日報

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