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蘋果智慧眼鏡延至明年中以後亮相 傳先補強隱私防線避開Meta包袱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta 固然率先開創商業上成功的智慧眼鏡市場，但多次引發的隱私爭議，反而成了這個市場的包袱。路透
Meta 固然率先開創商業上成功的智慧眼鏡市場，但多次引發的隱私爭議，反而成了這個市場的包袱。路透

蘋果首款智慧眼鏡據說可能延至明年 6 月全球開發者大會（WWDC） 亮相，原因之一是蘋果仍在解決為這類產品帶來的隱私疑慮。這款代號 N50 的裝置將結合相機和 AI 功能，蘋果正設法在推出前先釐清隱私防線。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果如今計劃在明年 6 月WWDC發表首款智慧眼鏡，並在 2027 年底前上市，挪後原本目標今年亮相、2027 年初推出的日程。延後原因之一是蘋果工程和行銷團隊不只在打磨產品，也在調整隱私訊息。葛曼指出，蘋果 Vision 硬體團隊和其他部門都把隱私列為首要任務。

Meta 固然率先開創商業上成功的智慧眼鏡市場，但多次引發的隱私爭議，反而成了這個市場的包袱。許多消費者對戴著相機眼鏡的人仍感不安，擔心自己在職場、餐廳或公共場所談話時遭錄影。多數情況下，這些疑慮或許並無根據。但 Meta 引發的隱私爭議不斷成為新聞焦點，加上社群媒體熱議，已讓許多人對這類產品抱持戒心。

蘋果承受的壓力可能更大。過去十多年，隱私一直是蘋果產品形象的核心。只要進入與 Meta 相同的產品類別，就可能損及這項聲譽。蘋果預料會強調兩者的區隔，包括偏重裝置端處理、避免臉部辨識功能，也可能避開 Meta 所謂可持續分析周遭環境的「超感知」模式，並避免使用客戶錄音錄影來訓練 AI 模型。

蘋果也不太可能仿效 Meta 據稱外包審查眼鏡拍攝畫面的做法，因為蘋果曾在 Siri 助理上遭遇類似爭議。據了解，蘋果也正在測試一系列目前產品沒有的硬體和軟體隱私功能。

若蘋果能成功化解疑慮，Apple 智慧眼鏡會很有吸引力。使用者可免持使用 Siri，享有全天候電池續航，並可播放音樂和接聽電話，無須另戴 AirPods；AI 功能則可協助辨識周遭環境，讓行動和導航更便利。

Meta 蘋果 智慧眼鏡

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