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智利暴風雨影響銅礦生產 AI關鍵金屬供應成隱憂

中央社／ 聖地牙哥26日綜合外電報導

英國金融時報（FT）今天報導，智利近日的暴風雨嚴重影響銅礦生產。此一人工智慧（AI）產業關鍵金屬產量日益減少之際，如今市場亦擔憂因天候異常而引發的供應危機。

加拿大基本金屬集團倫丁礦業（Lundin Mining）上週暫停智利阿塔卡瑪 （Atacama）地區卡薩隆內斯（Caserones）銅鉬礦場的作業，當地因大雪而電力中斷；銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta）旗下的佩朗布雷斯礦場（Minera Los Pelambres），也因此暫停開採與加工作業數日。

巴瑞克礦業（Barrick Mining）昨天表示，由於「異常天氣狀況導致近日情勢惡劣」，已用直升機將員工從智利北部一處營址撤離。

智利這波極端天氣除了引發大水，部分主要銅礦所在的高海拔地區也降下大雪。官員表示，這場暴風雨已造成至少13人死亡。

降雪也影響智利國營銅礦公司（Codelco）部分作業，包括El Teniente在內的主要礦場一度停工。英美資源集團（Anglo American）與必和必拓（BHP）等大型礦商的高層也正密切注意，並與智利當局保持聯繫。

銅是興建電網、再生能源設施及支撐AI資料中心的核心金屬。專家預測，未來數十年的供應缺口將持續擴大。氣候變遷助長的極端天氣，對供應的衝擊恐日趨頻繁。

風險分析集團的阿米特拉諾（Giuseppe Amitrano）表示，礦業投資人「愈來愈想瞭解實體（氣候）風險究竟會如何影響生產、現金流、保險成本與資產估值的變化」。他說，在智利這樣的礦業大國，「即使只是暫時性中斷，對大宗商品市場也可能造成影響」。

礦業公司通常會將因天氣相關因素中斷的生產納入預測，但隨著天氣型態改變，要準確做到這一點恐將愈來愈困難。

智利部分地區已宣布進入緊急狀態，而這波生產中斷發生的前幾天，必和必拓等礦商才提出警告，由於礦場老化、含銅量隨時間降低等因素，銅產量正在下滑。

去年主要礦場的事故與作業中斷，推升銅價屢創新高。近幾週，市場憂心美國可能對銅加徵新關稅，加上中國買盤回升，銅價持續上揚。

許多礦場位於易受極端天氣影響的地區，而此類事件的發生頻率正因氣候變遷而增加。這代表恐有更多作業將陷入停頓，加上外界日益擔憂，在乾旱風險不斷升高的國家，採礦業卻對水資源有著大量需求。

基準礦物情報（BMI）分析師瑪肯西（AlbertMackenzie）表示：「隨著在原本缺水國家興建愈來愈多礦場，這種系統壓力恐將日益惡化，成為風險。」

國際能源總署（IEA）上週警告，包括智利與秘魯在內的國家，礦商要維持目前的銅產量「日益困難」。

英國 智利 金融時報

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