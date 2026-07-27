快訊

王凱驟逝！姊姊悲憶「前一天才聯絡」 最後通話成永別

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

聽新聞
0:00 / 0:00

三井不動產設實體AI中心 攜手日台企業開發新一代半導體

中央社／ 福岡/熊本27日綜合外電報導

日本房地產開發商三井不動產將在熊本縣設立實體人工智慧（Physical AI）開發中心，尋求促成日本與台灣企業合作，開發應用於機器人、工業設備和汽車的新一代半導體技術。

日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著全球製造商加速相關投資，這項計畫可能為日本在技術開發領域取得領先地位奠定基礎。在國內建立先進技術開發環境，也可降低技術外洩至海外的風險，帶來經濟安全方面的優勢。

三井不動產（Mitsui Fudosan）將在日本九州熊本縣合志市，設立一座實體AI與半導體技術中心，作為熊本科學園區（Kumamoto Science Park）半導體產業聚落的一環；該園區預計2030年完工。

這座中心將致力於開發用於實體AI半導體封裝的新技術，並設置共同使用型無塵室，預計吸引日本半導體設備及化學品製造商、封裝業者、大學等參與，也鼓勵具備技術專長的中小企業加入。

台灣企業與研究機構也將參與其中。這項計畫的目標，是利用台積電計劃於2028年在熊本縣量產的AI半導體，來開發原型產品。

安川電機（Yaskawa Electric）和豐田汽車（ToyotaMotor）等企業的製造基地集中於九州，也讓這座中心更容易與實體AI應用產業合作。

台積電和美國輝達（Nvidia）等公司生產的AI資料中心晶片，需要採用複雜且昂貴的封裝技術。三井不動產推動的熊本科學園區與創新平台，預想將AI半導體應用於車用電子與機器人等多元領域，並探索各種封裝方法，力求在降低成本的同時，確保實體AI保持最佳性能。

台積電已在熊本擴大製造布局，歐洲研究機構也對這座基地表達興趣。

根據日本政府成長策略，截至2040會計年度，實體AI和半導體等領域將吸引超過100兆日圓投資。

半導體 機器人 日經亞洲

延伸閱讀

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

供應鏈韌性…台半導體產業背後的隱憂

AI版一帶一路／3關鍵字 揭陸AI全球戰略

相關新聞

蘋果智慧眼鏡延至明年中以後亮相 傳先補強隱私防線避開Meta包袱

蘋果首款智慧眼鏡據說可能延至明年 6 月全球開發者大會（WWDC） 亮相，原因之一是蘋果仍在解決為這類產品帶來的隱私疑慮。這款代號 N50 的裝置將結合相機和 AI 功能，蘋果正設法在推出前先釐清隱私防線。

蘋果App Store等多項服務中斷 Apple Music和Apple TV也受影響

蘋果系統狀態網頁（https://www.apple.com/tw/support/systemstatus/）顯示，App Store 等多項服務出現中斷。

輝達傳為OpenAI提供2500億美元擔保 助租軟銀超級資料中心

輝達（NVIDIA）據傳正洽談為 OpenAI 提供約 2,500 億美元融資擔保，協助這家 ChatGPT 開發商租用軟銀集團（SoftBank）在美國俄亥俄州南部正在建設 10 GW（百萬瓩）的資料中心。

高市早苗支持率暴跌 民眾最不滿「這一點」 市場押日銀提前至10月升息

日本首相高市早苗今天表示，將提升經濟競爭力以強化市場對日圓的信心，而具體的貨幣政策留待日本央行做決定。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。此前稍早民調顯示，高市的支持率大幅下滑，因政府抑制通膨、減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。

美伊停火兩天…市場湧暗流 國際油價本周預料仍將劇烈波動

美國與伊朗已連續兩天暫停交火，同時阿曼也與伊朗商談重啟荷莫茲海峽事宜，情勢逐步緩和，但伊朗衝突有蔓延到紅海與裏海的跡象，且伊朗媒體指稱有油輪在荷莫茲海峽碰到水雷而爆炸，市場憂心美伊情勢只是進入新一輪局勢升高又降溫的循環，國際油價本周預料仍將劇烈波動。

簡立峰專欄／中國AI人才龐大 為何仍難撼動美國地位？

AI競賽正從模型能力走向代理與通用人工智慧（AGI），美中雙方都在加速布局。DeepSeek等開源模型讓中國展現驚人的工程實力，但下一輪競賽的主戰場，早已不只是模型能力。美國為何仍握有領先優勢？中國坐擁龐大人才，為何仍難撼動美國地位？決定AI未來勝負的關鍵，又會是什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。