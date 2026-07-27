三井不動產設實體AI中心 攜手日台企業開發新一代半導體

日本房地產開發商三井不動產將在熊本縣設立實體人工智慧（Physical AI）開發中心，尋求促成日本與台灣企業合作，開發應用於機器人、工業設備和汽車的新一代半導體技術。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著全球製造商加速相關投資，這項計畫可能為日本在技術開發領域取得領先地位奠定基礎。在國內建立先進技術開發環境，也可降低技術外洩至海外的風險，帶來經濟安全方面的優勢。

三井不動產（Mitsui Fudosan）將在日本九州熊本縣合志市，設立一座實體AI與半導體技術中心，作為熊本科學園區（Kumamoto Science Park）半導體產業聚落的一環；該園區預計2030年完工。

這座中心將致力於開發用於實體AI半導體封裝的新技術，並設置共同使用型無塵室，預計吸引日本半導體設備及化學品製造商、封裝業者、大學等參與，也鼓勵具備技術專長的中小企業加入。

台灣企業與研究機構也將參與其中。這項計畫的目標，是利用台積電計劃於2028年在熊本縣量產的AI半導體，來開發原型產品。

安川電機（Yaskawa Electric）和豐田汽車（ToyotaMotor）等企業的製造基地集中於九州，也讓這座中心更容易與實體AI應用產業合作。

台積電和美國輝達（Nvidia）等公司生產的AI資料中心晶片，需要採用複雜且昂貴的封裝技術。三井不動產推動的熊本科學園區與創新平台，預想將AI半導體應用於車用電子與機器人等多元領域，並探索各種封裝方法，力求在降低成本的同時，確保實體AI保持最佳性能。

台積電已在熊本擴大製造布局，歐洲研究機構也對這座基地表達興趣。

根據日本政府成長策略，截至2040會計年度，實體AI和半導體等領域將吸引超過100兆日圓投資。