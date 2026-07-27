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蘋果App Store等多項服務中斷 Apple Music和Apple TV也受影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果App Store等多項服務出現中斷。美聯社
蘋果App Store等多項服務出現中斷。美聯社

蘋果系統狀態網頁顯示，App Store 等多項服務出現中斷。

其他受影響服務包括 Apple Music、Apple TV、Apple Music 訂閱服務、AppleCare 和 Apple School Manager。部分平台用戶可能遇到服務變慢或無法使用。

蘋果表示，App Store、Apple Music 和 Apple TV 正進行例行維護，期間可能無法使用。

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