抗通膨跑在亞洲各央行前頭！新加坡宣布緊縮貨幣政策 星元應聲走強

新加坡的央行今天（27日）進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。

新加坡金融管理局（MAS，央行）宣布，將政策匯率區間斜率「小幅提高」，但維持區間的寬度與中點不變。當局並非以利率做為主要貨幣政策工具，而是透過管理匯率來調控經濟。

星元兌美元匯率27日盤中升值0.15%，報1.2887星元兌1美元。

根據彭博資訊調查，在18位分析師中，有四位預期MAS會提高匯率區間的斜率，一位預測將調整政策區間中點，其餘13位則預期政策維持不變。

MAS在聲明中表示：「外部價格壓力預期將持續存在，並在未來一段時間更廣泛地傳導至國內消費者物價。」

決策官員一直在評估美國與伊朗衝突帶來的影響，包括油價上漲推升通膨、全球經濟可能放緩的風險，以及AI熱潮帶動出口成長所帶來的正面效應。

新加坡經濟上季成長5.7%，使全年經濟成長有望超越政府最新預估的2%至4%。

另一方面，全球貿易不確定性再度升高，因美國總統川普重新築起關稅壁壘。新加坡上周五遭美國課徵12.5%的關稅，不過，目前出口至美國的主要電子產品及藥品仍享有豁免。

在上述壓力下，新加坡今年通膨有所升溫，但整體仍屬溫和。上月通膨率為1.6%，低於MAS設定在約2%的中期通膨目標。MAS周一表示：「新加坡的進口成本未來幾季可能進一步上升。」

相較之下，東南亞其他主要央行採取觀望態度。印尼與馬來西亞本月均維持利率不變，儘管決策官員已警告，中東局勢再度惡化、全球通膨可能加速，以及美國聯準會（Fed）可能提前升息等風險。

多數央行透過調整利率來實施貨幣政策，但新加坡則是透過管理新元對一籃子貿易加權貨幣的匯率——即新元名目有效匯率在一個未公開的政策區間內波動，以維持中長期物價穩定。

MAS今年4月已率先緊縮貨幣政策，成為亞洲第一家因伊朗衝突引發油價飆升而採取行動的央行。