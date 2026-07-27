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自主AI代理崛起 網路資安戰邁入自動化時代

中央社／ 東京27日綜合外電報導

能自主執行任務的AI代理（AI Agent）崛起，網路世界的資安攻防拉鋸戰已出現劇烈轉變。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著人工智慧（AI）能夠迅速找出軟體漏洞，企業IT網路遭受攻擊的速度也正在大幅加快。然而，許多企業仍不願完全依賴AI，這使它們更難抵禦這類攻擊。

今年6月，多倫多大學（University of Toronto）與其他機構的研究人員公布一項實驗結果，這項實驗利用AI代理對虛擬企業網路發動攻擊。這種「AI蠕蟲」代理能透過生成量身打造的攻擊策略，自主找出目標企業電腦與伺服器的漏洞，並在平均7天內成功掌控約70%的機器。

此AI代理採用免費模型運作。Anthropic的ClaudeMythos等尖端AI在尋找漏洞方面具備極強能力，因此受到使用限制。不過多倫多大學的研究證明，即使是開放權重模型，也已具備先進的網路攻擊能力。

美國政府自2021年起便鼓勵國內組織修補高風險網路漏洞。對此，美國資安大廠Qualys分析客戶企業對52項已知遭駭客利用漏洞的處理情形，這些漏洞均有明確的首次遭利用日期。

研究發現，在52個漏洞中，有88%（46個漏洞）在企業完成修補前就已遭到攻擊。此外，有26個漏洞遭遇「零日攻擊」，也就是駭客在軟體開發商公布漏洞前便已發動攻擊，讓目標企業沒有時間採取防範措施。

美國資安公司CrowdStrike指出，攻擊者從首次入侵到橫向移動至其他系統的平均時間，已從2021年的98分鐘縮短至2025年的29分鐘，其中觀察到最快的突破時間僅需27秒。

愈來愈多企業開始運用AI修補漏洞及偵測網路攻擊。根據國際商業機器公司（IBM）的資料，積極採用AI自動化應對機制的企業，遏制網路攻擊的速度比未使用的企業快了28%。

然而，防守方在全面採用AI的道路上，面臨的不只是攻擊者帶來的挑戰。許多組織仍未決定，當AI出錯導致系統故障等損害時，究竟應由誰承擔責任。

資誠（PwC）顧問公司合夥人村上純一表示：「防守方（目前）仍處於由人類批准AI每一項自主行動的階段。他們需要邁向下一階段，也就是只要沒出問題，就允許AI持續自主運作。」

人工智慧 軟體

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