油價開盤大跌、美股期指勁揚 美國暫停空襲伊朗緩和中東局勢

國際油價今天（27日）開盤後重挫，跌幅一度達7%左右，因美國在周末暫停對伊朗空襲，市場對中東能源供應中斷的擔憂有所緩解，儘管葉門青年運動武裝組織（Houthis，胡塞）聲稱對沙烏地阿拉伯境內目標發動了攻擊。由於美伊周末暫停衝突，再加上油價緩和下來，美股期貨指數開盤後上漲，那斯達克期指漲逾1%。

布蘭特原油9月期貨盤中挫跌約5%，報每桶91.87美元，稍早在開盤後短短幾分鐘內一度暴跌超過7%，跌破每桶90美元，隨後跌幅稍有收斂。歐洲天然氣價格也同步重挫。

西德州中級原油9月期貨盤中跌5.2%至每桶84.67美元，稍早一度大跌近7%。

美股期指走揚，在台灣時間近7時左右，標普500指數期貨上漲0.6%，那斯達克100期貨指數漲幅擴大至超過1%。

投資人也關注即將到來的大型企業財報季以及可能出人意料的聯準會會議。亞馬遜、蘋果、Meta和微軟本周將接連公布財報，攸關是否緩解或加劇投資人對AI領域巨額支出的擔憂，並可能直接影響半導體公司股價。聯準會將於台灣時間周四凌晨公布最新利率決議，是否會意外升息，為市場關注焦點。

美國對伊朗展開13天的軍事打擊後，自上周五深夜起暫停進一步空襲，市場開始關注美國總統川普下一步將採取何種行動。伊朗軍方則表示，已暫停對美方的反擊行動。

然而，獲得伊朗支持的葉門青年運動武裝組織表示，他們於周六攻擊了位於紅海沿岸的吉贊與延布、與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）相關的設施。不過，截至目前，沙國政府與該公司均未立即證實此項說法。

儘管今日油價回跌，布蘭特原油本月迄今仍累計大漲逾25%，原因是美伊衝突已從荷莫茲海峽擴大至紅海地區。這場如今已接近第五個月的衝突，引發市場擔憂全球可能面臨新一波通膨衝擊，因為石油庫存持續下降，而各類石油產品價格則不斷攀升。

周末期間，沙國政府曾對兩個省份發布緊急警報，但隨後不久便解除警報。

延布是沙烏地東西向輸油管線的西部終點，自荷莫茲海峽幾乎無法通行以來，已成為沙國最重要的原油出口樞紐，每天處理數百萬桶原油出口。

另一方面，吉贊則設有Aramco的煉油廠及原油出口碼頭，也是重要能源基礎設施所在地。

布蘭特原油上周五收盤同樣下跌，部分原因在於技術指標顯示，在連續五個交易日上漲後，油價漲勢過快、過猛，出現過熱跡象，因此引發獲利了結賣壓。