本周開盤前 五件國際事不可不知

美國連續兩個晚上未對伊朗發動攻擊，緩和市場對中東原油供應中斷的疑慮，油價周一早盤下跌，美股期貨上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美伊敵對行動暫歇 布蘭特跌破90美元 Fed決策成焦點

布蘭特原油跌破每桶 90 美元，那斯達克 100 指數期貨上漲逾 1%。美元兌主要貨幣小跌，澳幣和歐元領漲，因投資人降低對避險資產的需求。

美國連續 13 天空襲伊朗後，自上周五晚間以來暫停行動，但未說明原因，也引發市場揣測美國總統川普下一步。伊朗軍方周日表示，德黑蘭也已暫停軍事回應。停火空窗出現之際，伊朗和阿曼官員就荷莫茲海峽航運問題舉行會談，讓市場期待這條關鍵石油運輸路線可望避免進一步受干擾。

敵對行動暫歇能否持續，很可能決定本周全球市場走向。投資人也將關注三大央行會議，其中以聯準會（Fed）周三決策最受矚目，以尋找政策官員如何評估能源價格上漲帶來的通膨風險，以及近期油價急漲是否改變利率前景。

美、韓科技大合作 總額9,500億美元 將攜手晶片、記憶體設計

南韓總統李在明赴美出席舊金山AI峰會之際，SK集團和三星電子與一些美國科技公司，達成總額9,500億美元的合作計畫，其中包含SK海力士與輝達的合作，除了記憶體的供貨與開發之外，還將攜手在南韓布建2 GW的AI資料中心。輝達也將以10億美元入股Naver，協助後者為興建中的AI資料中心籌資。

黃仁勳對李在明說，SK集團與NVIDIA將宣布雙方的商業合作夥伴關係，規模達5,000億美元。作為協議的一部分，SK電信計劃在南韓打造一座2 GW的AI資料中心，將採輝達Vera Rubin晶片和SK海力士的HBM4，該資料中心預計2027年投入營運。

三星電子則取得價值逾 2,000 億美元的合約，將向博通供應晶片，凸顯 AI 基礎設施需求仍強勁，即使地緣政治不確定性籠罩整體市場前景。

科技七雄市值單周蒸發近兆美元 本周靠微軟亞馬遜 Meta 財報重振AI熱情

美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元、油價一度衝破每桶 100 美元、美債殖利率升至今年高點，周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場下周焦點鎖定微軟、亞馬遜、Meta在內AI支出大戶和蘋果（Apple）財報，以及聯準會（Fed）決策。

標普 500 指數上周五小漲不到 0.1%，道瓊工業指數上漲 0.5%，漲 236 點；那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那斯達克跌了 2.1%，標普 500 指數下跌 0.6%，道瓊工業指數下跌 0.4%。標普 500 和那斯達克都寫下 3 月以來首度連兩周頹勢。

科技七雄一周下來市值蒸發 8,900 億美元。特斯拉一周重挫 18%，寫下 2022 年 12 月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet 和 Meta也都下跌逾 6%。SpaceX 周下跌 7.2%，已較6 月上市後數日所創高點回落逾 40%，市值蒸發逾 1 兆美元。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數周五大跌4.3%，台積電ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲 8.5%。

留意英特爾財報財測大好股價仍崩跌的警訊

英特爾第2季財報財測都很漂亮，股價卻大跌，關鍵不在當季數字，而在投資人仍沒看到最想看的答案：外部晶圓代工大客戶何時真正到位。

英特爾第2季營收成長25%至 161 億美元，高於市場預估的 144 億美元；調整後每股獲利 42 美分，也遠優於分析師預期的 21 美分。第3季營收展望為 158 億至 168 億美元，連低標都高於市場預估的 151 億美元。資料中心事業更大增 59%，顯示 AI 熱潮帶動伺服器 CPU 需求，確實讓英特爾核心事業重新吃到成長動能。

問題是，這些好消息多半已反映在股價裡，投資人真正擔心的是晶圓代工事業仍缺乏外部大客戶。英特爾多年來試圖轉型為替外部客戶製造晶片的晶圓代工業者，但至今仍未確認大型客戶簽約。Stifel 分析師 Ruben Roy指出：「已簽約的外部晶圓代工客戶尚未出現。」英特爾準備擴大資本支出之際，拿下這類訂單比以往更重要。

科技四大咖財報登場 市場反彈AI支出成最大考驗

大型科技股賣壓顯示，市場圍繞 AI 和科技七雄的敘事已出現多大轉變。資本支出上升之際，企業突然變得很難取悅投資人。Alphabet 遭重擊尤其值得注意，因為在科技七雄中，原被視為最大 AI 贏家，原因包括 Gemini AI 服務受歡迎、自研資料中心晶片，以及雲端運算事業蓬勃成長。

這項轉變也讓本周財報面臨困難處境。微軟和 Meta Platforms 將於周三公布業績，蘋果和亞馬遜則將於周四接棒。

微軟曾因持有 ChatGPT 母公司 OpenAI 股權而被視為 AI 領導者，但今年已成科技七雄中表現第二差的股票。分析師估計，微軟今年資本支出超過 1,900億美元，投資人卻擔心即使砸下重金，微軟仍可能落後，股價已重挫 21%。Meta股價下跌 9.8%，因投資人質疑其 AI 投資；亞馬遜 2026 年來則大致持平。

彭博彙整分析師平均預估顯示，Alphabet、微軟、亞馬遜和 Meta 今年合計資本支出預料約 7,240 億美元，2027 年將接近 9,500 億美元。