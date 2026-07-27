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AI算力基礎設施擴張 陸儲能鋰電池訂單躍增
受到全球AI算力基礎設施擴張，今年上半年，儲能鋰電池領域訂單激增，呈現全球性供不應求態勢。而大陸電池巨頭寧德時代上半年儲能業務也猛增88%。
央視財經報導，儲能鋰電池領域訂單激增，主因在於大模型訓練與推理資料中心對毫秒級備用電源存在剛性需求；AI機房負荷波動劇烈，儲能系統可有效平抑電網波動，成為新型算力基建關鍵配套。
報導引述數據顯示，今年上半年，大陸全國鋰離子電池產量年增39.3%，儲能電池出貨量增幅超80%。大陸官方規劃2030年新型儲能裝機目標3億千瓦，對比2025年底1.36億千瓦規模實現翻倍，「算電協同」更是首次寫入政府工作報告，算力與電力統籌規劃，儲能賽道長期需求具備確定性。
另從訂單數據看，高工產研鋰電研究所統計，截至今年6月28日，上半年已有35家儲能企業披露訂單簽約數據，累計簽約規模約550GWh。上半年大陸國內新型儲能項目採招落地規模合計約383.43GWh，容量年增121.8%。vv
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