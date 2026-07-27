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陸生成式AI使用率逾九成 高於日、美、德 27歲至39歲最常用

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
生成式AI（Generative AI，簡稱 GAI）近來快速滲透至世界各國的工作與生活場景。路透
生成式AI（Generative AI，簡稱 GAI）近來快速滲透至世界各國的工作與生活場景。路透

生成式AI（Generative AI，簡稱 GAI）近來快速滲透至世界各國的工作與生活場景。日媒引述日本總務省最新發布的「2026年資訊通信白皮書」顯示，中國大陸的GAI使用率達93.6%，高於日本、美國及德國

生成式AI是一項快速發展的新興技術，藉由提供大量數據給機器學習模型，從中提取高層次的抽象特徵，並根據特徵生成如文案、圖片、音訊等作品。

NHK報導，日本總務省7月24日發布「2026年資訊通信白皮書」顯示，日本生成式AI使用率雖大幅上升，較上年度翻倍至58.8%，但仍處於較低水準，與大陸的93.6%相比差距明顯；美國與德國則同為75.6%。

從使用頻率來看，回答「幾乎每天」使用生成式AI的比率中，美國最高達47.9%；德國為45.5%，大陸為42.5%，日本則為29.9%。若加上「每周至少一次」的使用者，大陸接近九成，美、德兩國約為76%，日本約為65%。

企業應用方面，白皮書顯示，日本計畫主動使用或有條件限制使用生成式AI的企業占比升至68.9%，較上年度增加近20個百分點；大陸這一比率為95.4%，美、德兩國均超過80%。

至於對生成式AI的認知態度，日、美、德三國受訪者中，回答「機器／工具」的比例最高。其中，日本第二多的回答為「詞典／百科全書」，美國為「朋友」，德國為「顧問」；大陸受訪者則較多選擇「祕書／助手」及「朋友」。

此前，中國經營網報導，美國ADP全球研究院發布「職場人2026」報告表示，AI已逐漸成為全球職場日常工具，全球有一半受訪員工每周多次使用AI，約五分之一受訪員工表示幾乎每天使用AI。

其中，報告提到，中國大陸職場員工使用AI的程度高於全球平均，有73%的受訪員工每周多次使用AI，其中26%幾乎每天使用，顯示大陸員工每日及每周使用AI的比例均高於全球平均水準。

報告指，27%的大陸受訪員工相信，AI將在未來一年對工作職責帶來正面影響。其中，39%的知識型勞工強烈認同AI有助於提升工作表現，高於技能任務型員工的19%及重複任務型員工12%。

此外，27歲至39歲員工是大陸AI使用最頻繁的族群，其中32%表示幾乎每天使用AI；僅1.7%的受訪員工表示從未接觸過AI，低於全球平均的15%。

日本 大陸 德國

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