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「川普交易」淪股市輸家

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國總統川普重返白宮後，「川普交易」起初表現不俗，但伊朗戰爭後，相關交易潰不成軍，成市場輸家。

Ned Davis研究公司的「川普交易指數」，年初一度大幅跑贏標普500指數，5月以來重挫約16%，川普交易指數由預期受惠於白宮住房建設、國防支出及製造業回流政策的12檔指數型基金（ETF）組成，其中數檔ETF今年年線已轉跌。

例如，VanEck稀土與戰略金屬ETF、Global X鈾礦ETF及Global X國防科技ETF等「川普交易」標的，第1季曾漲至少20%，如今均已翻黑。

Ned Davis指出，「川普交易」失靈，主因美伊衝突推升能源價格、通膨預期、利率及美元。資金流向顯示，投資棄守部分川普概念題材。伊朗戰爭爆發以來，Truth Social天佑美國ETF每月均出現資金淨流出，今年來已下跌逾4%，同期標普500指數上漲約8%。

伊朗戰爭之外，AI題材表現優於大盤，排擠與景氣循環高度連動的股票。BCA研究公司首席地緣政治策略師葛特肯指出，「押注AI、看空傳統景氣循環類股者績效較佳，把川普視為美國製造業、重工業及勞工階層消費捍衛者的投資人，則蒙受損失」。

川普 伊朗戰爭 白宮

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