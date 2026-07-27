Fed可能釋鷹派訊號

本周美國、英國及日本央行都將公布利率決策，市場預期都將按兵不動，但也預料各國央行將透露對油價重登百美元的憂慮，美國聯準會（Fed）主席華許預料釋出鷹派訊號，為「鷹踞」（hawkish hold）決策。

目前投資機構普遍認為各國央行最快將於9月升息，而經濟學者則認為沒有如此急迫。油價上周一度突破百元大關，只是央行面對的潛在通膨風險之一；投資機構還擔心人工智慧（AI）龐大投資，以及美國總統重建關稅壁壘對通膨的影響。

Fed預定美東時間29日下午3時（台灣時間30日凌晨3時）公布利率決策，決策官員面對通膨仍高於目標，及油價再度上漲的壓力。

不過由於美國6月消費者物價指數（CPI）偏弱，市場預期Fed將維持基準利率區間於3.5%-3.75%不變，但為「鷹踞」決策。

華許可能強調通膨仍高，且不排除9月升息。但以政治考量而言，若華許認升息無可避免，則7月升會比9月升更好，因為距離11月國會期中選舉較遠。

美國本周也將公布第2季國內生產毛額（GDP）初估值，市場預測將成長2%，與第1季類似，但GDP結構可能改善，包括消費支出與AI投資增強，抵消貿易逆差對經濟的拖累。美國30日也將公布6月個人消費支出（PCE）報告，預料整體PCE平減指數將比5月下降0.1%，因6月油價大幅下跌。

英國央行30日預料將維持利率在3.75%不變。由於最新經濟數據普遍偏弱，讓央行能維持觀望態度，但最近能源價格大幅回升，英國央行將提高決策展望的彈性，重申「準備採取行動」。