美伊停火兩天…市場湧暗流 國際油價本周預料仍將劇烈波動

美國與伊朗已連續兩天暫停交火，同時阿曼也與伊朗商談重啟荷莫茲海峽事宜，情勢逐步緩和，但伊朗衝突有蔓延到紅海與裏海的跡象，且伊朗媒體指稱有油輪在荷莫茲海峽碰到水雷而爆炸，市場憂心美伊情勢只是進入新一輪局勢升高又降溫的循環，國際油價本周預料仍將劇烈波動。

美國在連13天轟炸伊朗、伊朗也以攻擊鄰國的美軍基地作為報復後，美軍25日起顯然已暫緩打擊行動，26日也未再簡報已發動攻擊，伊朗也因此未實施報復攻擊。美軍並未說明或宣布暫停打擊的原因，但紐時報導，美國總統川普暫緩升高軍事對抗，是因顧問擔心衝突範圍擴大，可能迅速消耗中東的防空彈藥庫存、疏遠波斯灣盟友，並嚴重影響全球能源供應與經濟。

美軍暫停攻擊行動，正值阿曼代表團25日抵達伊朗，磋商重啟荷莫茲海峽事宜，聚焦於敲定通過荷莫茲海峽南部的阿曼沿岸，以及伊朗沿岸的船隻數量。伊朗形容這場會談「有建設性」，已有一些「進展」，但也表示該海峽的「航行現況」並未改變，雙方將繼續協商。伊朗半官方的塔尼斯姆通訊社則報導，有一艘油輪在荷莫茲海峽碰到一枚水雷而爆炸，伊朗則還沒發布官方聲明。

伊朗軍方26日表示，只要美國暫停攻擊伊朗，伊朗也將暫停報復攻擊，但德黑蘭仍對美方的態度心存懷疑，威脅若美國堅持繼續攻擊，戰爭的地理範圍將會擴大。

伊朗支持的青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）25日攻擊沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）位於吉贊（Jizan）與延布（Yanbu）的設施，沙國則施以反擊，行經紅海南方的船舶也持續遭遇攻擊威脅。

除了紅海，裏海也爆發新衝突。伊朗外交部指控烏克蘭在裏海襲擊一艘伊朗商船並引發爆炸，造成船員一死一傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早則發文盛讚在裏海的「遠程打擊」成果，並暗指目標是運送軍事貨物的船隻，但未說明攻擊對象的國籍。

投資人擔心，最新的降溫情勢可能又是美伊對峙的另一輪循環。軍事分析師指出，華府和德黑蘭的挑戰在於，雙方都願意升高情勢，但都無法取得決定性的優勢、或不願承擔相關行動的代價，暗示這種低強度衝突可能持續下去，國際油價預料將維持震盪格局。