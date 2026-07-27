聽新聞
0:00 / 0:00

美企投資 AI …燒錢變撙節 部分業者改用陸平價模型止血

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
由於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管。 （路透）
由於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管。 （路透）

鑒於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管，部分企業轉而結合、甚至徹底改用中國大陸的平價模型，以求止血，象徵較低成本的AI時代來臨，可能會重塑全球AI產業版圖。

Anthropic和OpenAI多年來一直在爭奪AI霸權，競相開發更先進的頂級模型，如今卻發現企業也需要較平價的基礎模型。這類模型日益普及，甚至徹底顛覆了這場AI競賽，並在Anthropic和OpenAI籌備上市之際，威脅兩家公司的估值。為了反擊，他們正試圖鎖定客戶，提供合作夥伴關係、數萬美元的激勵措施以及大幅補貼的AI使用費。

AI軟體新創Cursor高階主管塞克斯形容，處理相對平凡的日常任務時，不必用到最強大且最昂貴的AI模型，「就像開藍寶堅尼去雜貨店買牛奶」。SpaceX日前以600億美元收購Cursor。

講求AI的經濟效益堪稱是一大轉變。幾個月前，企業還大力鼓勵員工「詞元最大化」（tokenmaxxing），現在卻變成「節儉最大化」（thrift-maxxing）。　

企業預算結構的轉變，也凸顯美中對抗。最知名的美國AI模型通常主要採用受嚴格控制的封閉式模型，中國大陸則以更具成本效益、可客製化的開放權重模型見長。

OpenAI與Anthropic已公開譴責DeepSeek、MiniMax及月之暗面等中國大陸新創公司，剽竊其技術；但更令美國大廠焦慮的，可能是中國大陸的平價模型在美國廣獲採用。

美國 OpenAI 中國

延伸閱讀

開藍寶堅尼去買牛奶？美企掀AI「節儉最大化」省錢浪潮

中美角力 輝達、Meta等美科技業連署倡開源AI模型

開放權重AI科技業籲美支持 黃仁勳首篇X貼文力挺、馬斯克轉發

Kimi K3改寫AI賽局 台灣不能缺席

相關新聞

美伊停火兩天…市場湧暗流 國際油價本周預料仍將劇烈波動

美國與伊朗已連續兩天暫停交火，同時阿曼也與伊朗商談重啟荷莫茲海峽事宜，情勢逐步緩和，但伊朗衝突有蔓延到紅海與裏海的跡象，且伊朗媒體指稱有油輪在荷莫茲海峽碰到水雷而爆炸，市場憂心美伊情勢只是進入新一輪局勢升高又降溫的循環，國際油價本周預料仍將劇烈波動。

美企投資 AI …燒錢變撙節 部分業者改用陸平價模型止血

鑒於預算超支與報酬率低落，美企正從燒錢投資人工智慧（AI），轉向嚴格的成本控管，部分企業轉而結合、甚至徹底改用中國大陸的平價模型，以求止血，象徵較低成本的AI時代來臨，可能會重塑全球AI產業版圖。

國防巨擘砸錢力捧新創 全球今年來創投投資額創高

隨著無人機與自動化系統持續改變戰場與作戰樣貌，全球國防業巨擘今年來對軍事新創公司的創投投資創新高，共達41億美元，儼然以新創公司之姿取得新技術。

陸生成式AI使用率逾九成 高於日、美、德 27歲至39歲最常用

生成式AI（Generative AI，簡稱 GAI）近來快速滲透至世界各國的工作與生活場景。日媒引述日本總務省最新發布的「2026年資訊通信白皮書」顯示，中國大陸的GAI使用率達93.6%，高於日本、美國及德國。

智利雨雪肆虐干擾銅業 AI 關鍵金屬行情恐震盪

智利的暴風雨導致當地部分銅礦場暫停作業，由於銅是人工智慧（AI）熱潮所需的關鍵金屬，銅產量日益減少之際，氣候因素又導致供應中斷，讓市場再添憂慮。

「川普交易」淪股市輸家

美國總統川普重返白宮後，「川普交易」起初表現不俗，但伊朗戰爭後，相關交易潰不成軍，成市場輸家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。