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黃仁勳喊「這次不一樣」 ：晶片榮景短期持續 AI建置潮還在初期階段

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

在人工智慧（AI）泡沫憂慮甚囂塵上之際，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳認為晶片產業短期還不會陷入不景氣，原因是「這次不一樣」，需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求，因AI基礎建設熱潮還在初期階段。

財星（Fortune）雜誌報導，黃仁勳在接受Axios共同創辦人艾倫（Mike Allen）訪問時，被問及半導體產業的泡沫是否即將破滅，他回答「不會，好一段時間都不會」，接著被問及「所以這次不一樣嗎？」時，他回應表示，「這次不一樣，是因為（榮景）並非由需求帶動」，「這次不一樣，因為（需求）並非季節性的。（我說的）並非由需求帶動，是指不是由季節性的需求帶動，而是整體產業的驅動，代表運算裝置的基礎科技正在改變」。

他說，全世界需要全新的AI基礎建設層級，也就是AI，而AI需要晶片，他推估半導體產業規模未來十年必須壯大五到十倍。

同時，超大規模雲端業者（Hyperscaler）承諾每年投入數千億美元的資本支出，儘快布建AI基礎設施，現金流卻已不敷所需，連Google母公司Alphabet的自由現金流都已轉為負數，因此科技巨頭正擴大發債。

黃仁勳被問到是否擔心客戶舉債購買輝達晶片時，表示他不擔心，因為運算正在改變，「未來從事運算是完全不同於以往的全新方式，我們需要遠為更多的運算裝置」。

他說，AI也已為Anthropic等公司帶來獲利，尤其是在客戶逐漸發現AI代理有多好用。他表示，AI正處於轉折點，隨著AI創造獲利並提升生產力，業界必須投入更多建設。

黃仁勳坦言，AI泡沫總有一天會破滅，但短期還不會，因為AI基礎建設潮仍在初期階段。

但他認為，晶片、土地、電力與營建勞工供應有限，正阻礙AI產業的成長速度，這其實是好事，因為會讓供給最終超過需求的時間點往後延，「我們基本上遭受所有面向與所有層面的限制」，「這項限制是好事，拖住整個體系的腳步，所以給了我們大量時間建置這些基礎設施」。

不過，財星解讀，黃仁勳身為AI晶片製造商龍頭的執行長，會顯露樂觀態度也很正常，但他這次為產業景氣背書的理由，是過去惡名昭彰的「這次不一樣」，出現這句話時，常被視為預測太過樂觀的警訊。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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