印尼首發熊貓債超額認購 籌資10億美元拓展融資管道

印尼政府首次進入中國境內債券市場，發行人民幣計價熊貓債，共募集70億元人民幣（約新台幣336億元），達到政府原先設定約10億美元的籌資目標。投資人認購金額達170億元人民幣（約新台幣816億元），約為發行額2.4倍。

印尼財經新聞網CNBC Indonesia昨天報導，印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，投資人對印尼熊貓債需求強勁，原因之一是這份債券獲中國的聯合資信評估股份有限公司評定為AAA級，評級展望為穩定，並有正式文件佐證。

波巴亞說明，此次熊貓債分為3年期及5年期兩部分，其中3年期發行56億元人民幣（約新台幣269億元），票面利率為1.90%；5年期發行14億元人民幣（約新台幣67億元），票面利率為2.19%。兩部分債券預計於30日完成交割。

波巴亞指出，熊貓債首次發行主要是拓展人民幣融資管道，籌得資金將用於支應印尼今年國家預算赤字及政府支出需求。他說，發行熊貓債也是印尼多元化融資來源的一環，盼降低對美元債券融資的依賴；未來若有融資需求，不排除再次發行規模更大的熊貓債。

印尼國家儲蓄銀行（BTN）經濟學家古納托（Myrdal Gunarto）分析，熊貓債有助印尼降低對美元債券融資的依賴，並擴大融資來源；AAA評級反映債券信用風險較低，有助印尼政府降低融資成本、爭取較低殖利率。

古納托補充，印尼近年已透過與中國推動本幣交易機制（Local Currency Transaction，LCT），增加人民幣在貿易及投資活動中的使用。他說，熊貓債也讓印尼拓展人民幣融資管道，但人民幣等其他貨幣要取代美元在國際交易中的主導地位仍需時間。