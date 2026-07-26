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智利暴風雨干擾銅礦生產 加劇AI供應疑慮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
智利國營銅礦公司（Codelco）旗下包含El Teniente在內的主要礦場，近日受到降雪影響而一度停工。路透
智利國營銅礦公司（Codelco）旗下包含El Teniente在內的主要礦場，近日受到降雪影響而一度停工。路透

智利的致命暴風雨導致當地部分銅礦場暫停作業，由於銅是人工智慧（AI）熱潮所需的關鍵金屬，銅產量日益減少之際，氣候因素又導致供應中斷，讓市場再添憂慮。

英國金融時報（FT）報導，位於南半球的智利，近日幾場暴風雨造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕，及數億美元損失，部分地區已宣布進入緊急狀態。這波極端天氣也使地處較高海拔地區的部分大型銅礦場遭遇大雪，造成電力中斷，隆丁礦業（Lundin Mining）上周暫停阿塔卡馬地區卡塞羅內斯（Caserones）的銅鉬礦作業；銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta）的洛斯佩蘭布雷斯礦場（Minera Los Pelambres），也暫停開採與加工數日。

降雪也影響了智利國營銅礦公司（Codelco）的部分作業，最大銅礦場El Teniente在內的主要礦場一度停工。英美資源集團和必和必拓（BHP）等大型礦商，也正密切關注情勢，並與當局保持聯繫。

StoneX分析師史考特－葛蕾（Natalie Scott-Gray）表示，倫敦金屬交易所（LME）全球銅庫存已在下降，「智利等地新增的供應風險，只會進一步加劇銅價波動」。

Jefferies分析占全球銅礦供應量約兩成的礦商資料發現，全球最近一季銅產量年減近10%，提高了未來12個月市場出現「龐大供應缺口」的風險。國際能源署（IEA）上周也警告，智利與祕魯等國礦商，要將銅產量維持在目前水準「困難日增」。

去年主要礦場發生事故及作業中斷，推動銅價屢創新高。近幾周，市場憂心美國可能對銅加徵新關稅，加上中國大陸買盤回升，銅價持續上漲。

專家預測，未來數十年銅供應缺口將持續擴大，因氣候變遷助長極端天氣，供應衝擊恐日趨頻繁。而許多礦場也正好位於易受極端天氣影響的地區，停工情況恐增加。

智利近日幾場暴風雨已造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕及數億美元損失。法新社
智利近日幾場暴風雨已造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕及數億美元損失。法新社

智利 金融時報

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