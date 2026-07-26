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AI熱潮點火 利安資金揭韓股4大成長題材：下半年有望成投資主戰場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
南韓作為AI高階晶片關鍵材料與記憶體的主要供應國，在資金熱錢與實質獲利雙重加持下，有望成為下半年投資主戰場。美聯社
南韓作為AI高階晶片關鍵材料與記憶體的主要供應國，在資金熱錢與實質獲利雙重加持下，有望成為下半年投資主戰場。美聯社

新加坡利安資金管理指出，南韓作為AI高階晶片關鍵材料與記憶體的主要供應國，在資金熱錢與實質獲利雙重加持下，有望成為下半年投資主戰場，加上韓股當前本益比不到10倍，具低估值優勢，後市上漲機會可期。

利安資金分析，南韓市場正迎來多重成長引擎，除了穩坐高頻寬記憶體（HBM）龍頭，近年還有多元成長題材加持，包含政府積極推動股市改革、韓流文化帶動觀光、國防產業生產快且品質優等。

利安資金分析，韓股有四大成長題材。一是記憶體超級周期：晶片缺口持續到2030年。二是股市價值提升計畫：股利再獲課稅。三是國防軍事工業：地緣政治風險下的受益者。四是K-Pop風靡全球：高速成長的娛樂、美妝、旅遊產業。

中租基金平台指出，韓股短線投機資金退場，造成股市波動加劇，反而成為長線資金入市的好機會。投資人與其在情緒波動中猶豫進出、空手觀望，不如善用「中租靈活扣」定期定額機制，以自動化紀律取代情緒操作，靈活且穩健逐步累積韓股AI半導體長線部位。

韓股 南韓 基金

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