美國晶片股回檔 營造長線布局契機

美股半導體板塊近期出現波段修正，然而全球晶圓代工龍頭台積電2026年第2季法說會，不僅繳出全面超標的財報成績，且上調全年資本支出與營收展望，為全球半導體景氣開出長線綠燈。兆豐投信指出，這波因漲多引發的技術性修正與資金輪動，反而為投資人營造絕佳的長線布局契機。

面對美國晶片股因估值修正而回檔，先前錯過漲勢，想把握回檔佈局半導體產業的投資人，究竟該如何挑選？兆豐投信表示，追蹤ICE洲際半導體指數的00911展現出更高的全面性，並具備兩大核心優勢：

優勢一：單一成分股8%上限，有效分散科技巨頭風險。兆豐洲際半導體ETF（00911）採取單一成分股上限8%嚴格機制。當輝達、超微、美光等巨頭面臨市場劇烈波動時，成分股均衡機制能降低單一科技股回檔壓力，在震盪盤勢中兼顧防守韌性。

優勢二：中下游設備、IC設計「雨露均霑」。該基金更多比重投資在第4至第30名的半導體精英，這正好契合台積電這次法說會重點：包含邁威爾、科磊、科林研發等高效能運算、先進封裝設備，其獲利動能伴隨產業升溫更具拉動效應。台積電這次宣布上修資本支出至600億至640億美元；該基金不僅涵蓋IC設計與製造，更深層地將AI晶片量產最不可或缺的「先進封裝與特殊製程設備商」權重進行優化分配，投資方向與台積電增加資本支出趨勢吻合。

兆豐投信表示，台積電法說會結果間接證實AI需求並非泡沫，而是未來5至10年的長線剛性需求。近期美股半導體拉回，偏向於漲多後的籌碼清洗與評價面修正，基本面長期向上格局並未改變。對於期待參與A14新技術製程及AI代理新趨勢，但擔心市場短線波動的投資人，兆豐洲際半導體ETF（00911）具備「成分股權重均衡」與「網羅先進封裝設備商」雙重優勢，投資人不妨利用這波價值沉澱修正期，透過分批布局或定期定額將全球具競爭優勢的30檔美股半導體巨頭一網打盡。