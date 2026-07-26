快訊

中國海警加強卡位台灣東部海域！紐時：盯上戰時美援可能路線

安潔莉娜裘莉揭切癌手術真實心境！憶母親遺言淚崩：不想只當癌症病人

日月潭傳溺水…男大生與母出遊 一時興起跳潭游泳卻失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

美國晶片股回檔 營造長線布局契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年以來跨國投資/指數股票型(產業類)-半導體商品表現。(資料來源：Lipper)
2026年以來跨國投資/指數股票型(產業類)-半導體商品表現。(資料來源：Lipper)

美股半導體板塊近期出現波段修正，然而全球晶圓代工龍頭台積電2026年第2季法說會，不僅繳出全面超標的財報成績，且上調全年資本支出與營收展望，為全球半導體景氣開出長線綠燈。兆豐投信指出，這波因漲多引發的技術性修正與資金輪動，反而為投資人營造絕佳的長線布局契機。

面對美國晶片股因估值修正而回檔，先前錯過漲勢，想把握回檔佈局半導體產業的投資人，究竟該如何挑選？兆豐投信表示，追蹤ICE洲際半導體指數的00911展現出更高的全面性，並具備兩大核心優勢：

優勢一：單一成分股8%上限，有效分散科技巨頭風險。兆豐洲際半導體ETF（00911）採取單一成分股上限8%嚴格機制。當輝達、超微、美光等巨頭面臨市場劇烈波動時，成分股均衡機制能降低單一科技股回檔壓力，在震盪盤勢中兼顧防守韌性。

優勢二：中下游設備、IC設計「雨露均霑」。該基金更多比重投資在第4至第30名的半導體精英，這正好契合台積電這次法說會重點：包含邁威爾、科磊、科林研發等高效能運算、先進封裝設備，其獲利動能伴隨產業升溫更具拉動效應。台積電這次宣布上修資本支出至600億至640億美元；該基金不僅涵蓋IC設計與製造，更深層地將AI晶片量產最不可或缺的「先進封裝與特殊製程設備商」權重進行優化分配，投資方向與台積電增加資本支出趨勢吻合。

兆豐投信表示，台積電法說會結果間接證實AI需求並非泡沫，而是未來5至10年的長線剛性需求。近期美股半導體拉回，偏向於漲多後的籌碼清洗與評價面修正，基本面長期向上格局並未改變。對於期待參與A14新技術製程及AI代理新趨勢，但擔心市場短線波動的投資人，兆豐洲際半導體ETF（00911）具備「成分股權重均衡」與「網羅先進封裝設備商」雙重優勢，投資人不妨利用這波價值沉澱修正期，透過分批布局或定期定額將全球具競爭優勢的30檔美股半導體巨頭一網打盡。

美國 半導體 台積電

延伸閱讀

美科技股ETF 可長抱

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

相關新聞

三流只會存錢、二流拚命投資 理財專家：真正「超一流人士」都在做這件事

存款越多、投資報酬越高，就代表人生越成功嗎？暢銷理財書《財富階梯》作者尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）提出不同觀點，他認為，三流的人只顧著存錢，二流的人則一心想讓財富增加，但真正的超一流人士，看重的並非帳戶裡有多少錢，而是「用金錢完成了什麼」，因為金錢只是手段，真正能留下價值的，是達成目標的過程與成果。

美國晶片股回檔 營造長線布局契機

美股半導體板塊近期出現波段修正，然而全球晶圓代工龍頭台積電2026年第2季法說會，不僅繳出全面超標的財報成績，且上調全年資本支出與營收展望，為全球半導體景氣開出長線綠燈。兆豐投信指出，這波因漲多引發的技術性修正與資金輪動，反而為投資人營造絕佳的長線布局契機。

美對澳課12.5%關稅 艾班尼斯：將向川普提出關切

針對美國本周對包括澳洲在內的貿易夥伴加徵新關稅，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將向美國總...

李在明舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資韓國新創

韓國總統李在明今天在舊金山出席矽谷創投交流會，韓國國民年金公團與6家矽谷創投簽署MOU並進行圓桌會議，討論擴大與韓國創新...

大贏家！「大賣空」本尊貝瑞 加碼放空美光、輝達等晶片股

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）24日在Substack平台揭露他的最新投資組合調整。貝瑞說，他加碼放空美光（Micron）、輝達（NVIDIA）等晶片股，維持特斯拉（Tesla）與 Palantir的空頭部位。另外增加了Flutter Entertainment、DraftKings持股。

微軟、亞馬遜和Meta本周財報+Fed大戲 美股指標

隨著國際油價一度衝破每桶100美元、美債殖利率升至今年高點，美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元，上周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場本周焦點鎖定微軟、Meta等AI支出大戶和蘋果、南韓兩大記憶體股的財報，同時關注聯準會（Fed）決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。