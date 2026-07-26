美對澳課12.5%關稅 艾班尼斯：將向川普提出關切

針對美國本周對包括澳洲在內的貿易夥伴加徵新關稅，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將向美國總統川普（Donald Trump）提出相關關切，並要求撤銷這項措施。

川普原先依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的對等關稅，今年2月遭美國聯邦最高法院裁定違法後，改依「1974年貿易法」第122條款暫時課徵全球10%關稅，同時對各國展開301條款等調查。

隨著122條款授權於本月24日到期，美方宣布依301條款，以未有效打擊強迫勞動為由，對約60個貿易夥伴課徵10%至12.5%的新關稅。

在新措施下，澳洲與其他37國適用12.5%關稅，另有17國適用10%，5國採混合稅率。

艾班尼斯領導的工黨（Labor）政府批評這些關稅「毫無正當理由」，並表示希望美方撤銷。

路透社報導，今天被問及是否會主動與川普討論此議題時，艾班尼斯回應說：「絕對會。」

他在電視訪問中表示：「我們會在澳美關係的各層面提出，目前已經這麼做了。」

艾班尼斯指出，澳洲對「現代奴役」（modernslavery）方面有非常嚴格的規定，並正進一步加強措施，「透過檢討供應鏈問題，確保能夠真正對違規者處以高額罰款。」

澳洲新聞網站News.com報導，艾班尼斯政府本月提出更嚴格的反現代奴役措施，未能杜絕供應鏈現代奴役情事的大企業可能面臨刑事起訴；遭起訴企業若要免責，須證明已採取合理措施防止現代奴役。

艾班尼斯並未明說他是否認為美方關稅是否真的與強迫勞動有關，但警告這項措施會懲罰美國消費者，並削弱澳美貿易關係。

艾班尼斯先前曾強調，自己重視與美國進行「自由且公平」的貿易。他在去年中間偏左政府大勝連任後，與川普通話時就把關稅議題列為主要關注重點。