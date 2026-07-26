三流只會存錢、二流拚命投資 理財專家：真正「超一流人士」都在做這件事

存款越多、投資報酬越高，就代表人生越成功嗎？暢銷理財書《財富階梯》作者尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）提出不同觀點，他認為，三流的人只顧著存錢，二流的人則一心想讓財富增加，但真正的超一流人士，看重的並非帳戶裡有多少錢，而是「用金錢完成了什麼」，因為金錢只是手段，真正能留下價值的，是達成目標的過程與成果。

根據日本財經商業網站《Diamond Online》報導，日經平均指數突破7萬點，但受到中東局勢混亂等因素影響，市場前景仍充滿不確定性，也讓如何配置資產再度成為投資人關注焦點，文章因此介紹這本理財書，探討除了存錢、投資之外，人們該如何看待財富。

馬朱利指出，面對金錢時，三流的人只是一味存錢，二流的人則只想不斷增加財富，許多人因此沉迷於追逐數字，隨著存款餘額、投資報酬起伏而患得患失，甚至用資產多寡衡量自己的價值。

然而，真正的超一流人士關注的並非「擁有多少錢」，而是「用金錢達成了什麼」，例如持續學習、提升專業能力，或承擔風險、挑戰新的事業，正因為完成這些事情，金錢才被賦予意義，而不是單純以財富增加本身作為人生目標。

馬朱利強調，金錢本身並沒有內在價值，而是一種實現目標的手段，因此「擁有金錢」與「透過金錢完成某件事」是兩回事，若詢問靠彩券中獎或繼承遺產生活的人，是否因此認為自己取得成功，也能看出兩者之間的差異。

日本財經作家照宮遼子也以1000萬日圓（約新台幣198萬元）為例，同樣得到1000萬日圓，靠彩券中獎與靠自己創業賺來，帶來的滿足感可能完全不同，前者因幸運獲得一筆財富，最初自然令人欣喜，但如果接著購買豪車、出國旅遊，把想要的東西一一買下，等到帳戶裡的錢花完後，最初的喜悅也可能隨之消退。

相較之下，靠自己經營事業賺到1000萬日圓的人，除了得到金錢，還留下「完成一件事」的成就感，包括過程中克服哪些困難、學到哪些經驗，這些成果不會隨著帳戶數字減少而消失，也凸顯「有錢就能幸福」未必能完整解釋財富帶來的價值。

照宮遼子表示，讀完這本書後，她體會到，越喜歡炫耀「自己有多少錢」的人，內心反而可能越不滿足，因為只能透過資產數字衡量自己；相反地，真正完成某項成就的人，可以談論一路上遇到的困境、如何克服，以及從中得到哪些收穫，而這段經歷本身，可能比金錢更具價值。

因此，比起一味追求存款增加或投資報酬，馬朱利更重視「自己究竟完成了什麼」，當人們不再只以資產數字衡量成功，而是思考金錢幫助自己實現哪些目標，才更能理解財富真正帶來的意義。