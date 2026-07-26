升息或降息兩股力量拉鋸 市場預料聯準會按兵不動

美國聯邦準備理事會（Fed）預定28日召開利率決策會議，市場普遍預期決策官員將在通膨隱憂未解除的背景下，維持利率不變。

這是聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後的第2次會議，而美國總統川普（Donald Trump）對伊朗再啟戰爭，導致油價再漲，讓通膨的壓力更大。

川普早對獨立運作的聯準會施加前所未有的壓力，一再強調希望能見到降息。

但另一方面，美國消費者物價年增率雖上月降至3.5%，卻仍遠高於聯準會長期設定的2%通膨目標，並且這一目標已連續5年多未能達成，加大了升息的壓力。

上週以來，美國與伊朗敵對行動升溫，美軍發動猛烈空襲，伊朗也反擊華府在中東地區的盟友；與此同時，葉門什葉派組織「青年軍動」（Houthis）威脅封鎖紅海（Red Sea）重要石油貿易航道，導致國際能源價格再度飆升。

法新社報導，面對持續攀升的通膨，聯準會決策官員的耐心逐漸消磨，近期也有升息的聲音出現。

聯準會理事華勒（Chris Waller）上週表示：「聯準會必須隨時做好收緊貨幣政策的準備，以免重演2021到2022年的通膨經驗。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）將經過兩天閉門會議，於美東時間29日下午2時公布決議結果，由華許召開記者會說明。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，多數投資人預測聯準會可能連續第5次決議，將政策利率維持在3.50%至3.75%區間。

華許自掌管聯準會後表示，他對維護物價穩定有「堅定承諾」，但他未說明何時、如何介入才合適。