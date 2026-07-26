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李在明舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資韓國新創

中央社／ 首爾26日專電
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

韓國總統李在明今天在舊金山出席矽谷創投交流會，韓國國民年金公團與6家矽谷創投簽署MOU並進行圓桌會議，討論擴大與韓國創新生態系的策略合作，共同發掘具潛力的創新企業。

青瓦台首席發言人姜由楨以書面簡報表示，總統李在明昨天會見各全球大型科技公司執行長之後，今天在美國舊金山一間飯店舉行「矽谷創投交流會」，邀請投資大型科技公司的矽谷頂尖創投參與，共同討論投資韓國新創企業事宜。

李在明致詞時表示，韓國是能為全球投資人提供新成長機會、難以取代的創新據點，韓國政府將打造全球最適合投資、最適合創業的環境。他指出，除了改善簽證制度、擴大合作基礎外，也將提供投資、金融及拓展海外市場等綜合性支援，協助具潛力的新創企業成長為全球企業。

姜由楨指出，這次活動中，國民年金公團與6家矽谷創投簽署投資合作備忘錄（MOU），並舉行圓桌會議，討論韓美創投生態現況及擴大全球投資方案。根據此次協議，各機構將擴大與韓國創新生態系的策略合作，並發展長期合作關係，共同發掘具潛力的創新企業及全球投資機會。

姜由楨提及，此次活動的意義，在於管理資產總額（AUM）達3130億美元（約新台幣9.39兆元）的6家創投，與資產規模達1690兆韓元（約新台幣37兆元）、全球三大公共退休基金之一的國民年金公團，共同討論韓美新創投資合作。

其中紅杉資本（Sequoia）曾於1978年投資Apple、1993年投資NVIDIA、1999年投資Google；安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）曾投資Meta（2011年）、Instagram（2010年）、Anduril（2019年）；柯斯拉創投（KhoslaVentures）曾於2019年早期投資OpenAI，可說是當今大型科技企業幕後的重要推手。

出席交流會的創投公司認為，韓國新創企業要成功，最需要的是即使失敗也能重新站起來的文化，以及適當的投資。李在明回應，「這是令人深有同感的建議，政府將透過政策努力，打造一個能讓青年及所有國民都擁有創業機會的社會。」

MOU 李在明 舊金山

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