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美、韓科技大合作！總額9,500億美元 將攜手晶片、記憶體設計

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳（左）與南韓總統李在明。（歐新社）
黃仁勳（左）與南韓總統李在明。（歐新社）

南韓總統李在明赴美出席舊金山AI峰會之際，SK集團和三星電子與一些美國科技公司，達成總額9,500億美元的合作計畫，其中包含SK海力士輝達的合作，除了記憶體的供貨與開發之外，還將攜手在南韓布建2 GW的AI資料中心。輝達也將以10億美元入股Naver，協助後者為興建中的AI資料中心籌資。

根據青瓦台提供的資料，李在明25日分別與各全球企業龍頭代表會面，包括OpenAI、輝達、博通（Broadcom）、Anthropic。

黃仁勳對李在明說，SK集團與NVIDIA將宣布雙方的商業合作夥伴關係，規模達5,000億美元。作為協議的一部分，SK電信計劃在南韓打造一座2 GW的AI資料中心，將採輝達Vera Rubin晶片和SK海力士的HBM4，該資料中心預計2027年投入營運。

他也指出，SK海力士、三星與NVIDIA將在晶片設計與記憶體設計方面展開合作，也將對Naver進行大規模投資。

黃仁勳提到，輝達正在韓國成立AI Frontier Lab，核心AI研究人員將由加州遷往韓國，並與KAIST（韓國科學技術院）合作，共同打造韓國AI。黃仁勳說：「我們計畫在韓國、為韓國開發大型語言模型（LLM）。」

黃仁勳指出，從韓國大型企業到新創公司、研發機構，「我們正與各種企業及組織建立合作關係，這些合作都與總統提出的『AI Native國家』願景一致，合作內容涵蓋AI晶片、Physical AI，以及AI基礎設施等各領域。」

青瓦台政策室長金容範表示，三星電子與博通署合作備忘錄（MOU），未來五年將在先進記憶體半導體供應及AI晶片代工生產方面展開合作，規模達2,000億美元。

SK集團會長崔泰源在和Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在內科技高階主管同台時說，Anthropic為打造自家半導體向SK海力士尋求供貨。崔泰源說，AI開發商竟有自行打造晶片的雄心，很不簡單。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時說：「這是南韓的黃金時代。他們的半導體事業正在蓬勃發展，工業也在蓬勃發展。這是一個有能力協助世界建設AI基礎設施的國家。」

對輝達而言，與SK集團深入合作，有助改善取得記憶體晶片的管道。SK海力士與三星電子，是這類關鍵零組件的兩大供應商。由於全球AI資料中心大舉建置，記憶體晶片已供不應求。

SK海力士 黃仁勳 輝達

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