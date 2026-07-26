歐盟罰款Google 川普揚言加關稅

歐盟對美國科技巨頭Google處以十億美元（約台幣三一八億點五元）鉅額罰款，惹惱美國總統川普，放話不惜引用美國「一九七四年貿易法」三○一條款，對歐盟輸美商品再徵收更多關稅。

根據川普政府廿三日宣布的三○一關稅，多數歐盟商品面臨百分之十關稅，汽車等部分產品面臨百分之十五關稅。調查結束後，可能在現有關稅基礎上疊加其他關稅。

歐盟本周以違反數位競爭規則，宣布對Alphabet旗下的Google處以十億美元罰款，成近年來歐盟對美國科技業實施懲處的最新案例，引發川普不滿，指示白宮啟動關稅調查，可能對歐盟徵收新關稅。

川普廿四日在自創社媒真實社群發文強調，「請記住，我們將立即啟動一項三○一調查，調查這種『掠奪』美企與美國納稅人的行為；預計盡快徵收鉅額關稅，叫歐盟為這種非法且極不道德的行為付出沉重代價」。

這項調查將由美國貿易代表署根據貿易法第三○一條進行，該條款允許美國總統對歧視美企的國家及地區徵收關稅。

美國貿易代表署廿三日宣布對六十個經濟體徵收百分之十至十二點五的三○一關稅，作為聯邦最高法院二月裁定川普政府多項關稅無效後的臨時性關稅替代方案。

去年川普和歐盟執委會主席范德賴恩簽署美歐貿易協議，將美國對歐盟商品徵收關稅的上限定為百分之十五，但該協議未化解數位監管爭議，美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾廿三日說，歐盟對Google採取的行動將使該協議出現危機，但仍強調若歐盟取消罰款，美國願進行談判。