業者狂推 ETF 亂槍打鳥

投資公司今年紛紛推出指數股票型基金（ETF），至今已推出逾千檔，全年總數更可望創新高，凸顯業者採取亂槍打鳥總打得到的策略，設法尋獲股市最新熱門趨勢。

英國金融時報報導，晨星的數據顯示，截至7月中，今年新上市ETF累計1,084支，包括押注股票指數或個股的槓桿型ETF在內，已超過2024年（含）之前任一年的總數。2025年共有1,161支ETF上市。晨星北美被動型策略研究主管亞穆爾形容，此刻推出ETF，有如朝牆壁胡亂發射義大利麵條，有些情況甚至還沒打到牆壁，更別提黏住。

新一波上市熱潮湧現，適逢投資人對ETF需求暴增，尤其在美國，因為比傳統共同基金更符合稅務優惠條件。傳統上，這些投資組合提供一種低成本的被動型投資方式，押注股票指數、類股或其他證券，如今提供的投資工具更包羅萬象。

道富投資管理公司的資料顯示，2026上半年，在美國掛牌的ETF共吸引超過1兆美元資金淨流入，全年可望吸金2.3兆美元，遠超過2025年的1.5兆美元，而且大約是2020年代初平均全年總額的四倍左右。

投資人愈來愈偏愛ETF甚於共同基金，因為更透明、交易簡易、費用較便宜，且投資策略愈來愈多元。目前美國ETF總數將近6,000支，仍低於2025年底的8,030支，但業內人士預期ETF未來有望持續快速成長。