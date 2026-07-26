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Anthropic 新模型打低價牌 價格僅最先進版本一半
Anthropic 24日發表新模型Claude Opus 5，宣稱這模型在多個領域的能力，接近公司最先進模型Fable 5，但價格只有Fable 5的一半。Opus 5推出的時機，正值AI客戶對成本愈來愈敏感，而來自中國大陸的競爭也正在加大。Anthropic預期Opus 5會是符合許多辦公室日常所需的首選。
不只Anthropic，OpenAI、Meta Platforms、SpaceX AI也都競相要提供給市場更具成本效益的AI模型，因為企業客戶對於AI支出愈發仔細審查，一些公司最近甚至開始限縮員工的AI使用。
Anthropic產品主管潘恩說，公司非常積極回應企業用戶所提的「如何創造更多價值」意見。
跡象顯示，中國大陸在美中AI競賽中，漸有斬獲。中國AI實驗室月之暗面最近發布Kimi K3，是個更加先進的開放權重新模型，標榜整體能力勝過除了Fable 5和OpenAI的GPT-5.6以外的所有對手。
DeepSeek等其他中國AI公司已經跟美國對手打起價格戰，預料美國AI公司之後勢必更加強調自家模型的「可負擔」性。
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