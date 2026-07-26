微軟、亞馬遜和Meta本周財報+Fed大戲 美股指標

隨著國際油價一度衝破每桶100美元、美債殖利率升至今年高點，美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元，上周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場本周焦點鎖定微軟、Meta等AI支出大戶和蘋果、南韓兩大記憶體股的財報，同時關注聯準會（Fed）決策。

上周五標普500指數小漲不到0.1%，道瓊工業指數上漲0.5%；但那斯達克綜合指數下跌0.6%。若看周線情況更難看。過去五個交易日，那指跌了2.1%，標普下跌0.6%，道瓊則跌0.4%。標普和那指都寫下3月以來首度連兩周下跌。

科技七雄一周下來市值蒸發8,900億美元。特斯拉上周重挫18%，寫下2022年12月以來最差單周表現；亞馬遜、Alphabet和Meta也都下跌逾6%。SpaceX上周下跌7.2%。

在英特爾重摔7.9%拖累下，費城半導體指數24日大跌4.3%，台積電（2330）ADR也跌2.9%。不過費半周線倒是收紅1.2%，台積電ADR也漲1.3%，美光科技上漲8.5%。

Janney首席投資策略師魯斯奇尼（Mark Luschini）說：「目前所見的低迷氣氛，需要一些正面因素來打破。投資人或許已對AI題材有點疲乏。」

接下來一周，AI交易將迎來更大考驗。Alphabet上周財報因上修龐大AI資本支出而引發賣壓，為微軟、亞馬遜和Meta本周財報定下負面基調。這些超大規模資料中心業者即使獲利達標、展望強勁，仍可能因投資人重新檢視AI支出風險而遭到投資人修理。

利率也是另一大變數。油價因中東緊張升高而急漲，布蘭特原油23日一度漲破每桶100美元，加深通膨疑慮。Fed台北時間周四凌晨將公布利率決策，市場普遍預期按兵不動，但LSEG資料顯示，聯邦資金期貨仍反映約38%的升息1碼機率。法國國家巴黎銀行經濟學家說，不能完全排除意外升息的可能性。