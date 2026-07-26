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川普不滿歐盟罰Google 揚言課重稅反制
美國總統川普不滿歐盟近日對Google祭出的反托辣斯罰款，24日揚言將對其啟動新的貿易調查，以課徵更多關稅進行反制。
川普在自家社群平台Truth Social發文指出，歐盟「將為這種非法且極不道德的行為付出非常沉重代價，我一直以來都警告他們這麼做的後果」。他表示，將針對歐盟「掠奪」美國企業的做法「立即啟動301條款調查，並預期「盡可能在最快時間」對歐盟課徵「大幅關稅」。
這個威脅發出之前，美國甫宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的301調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅，歐盟被課徵10%關稅，並適用不疊加MFN稅率待遇。
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