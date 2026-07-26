Fed 本周開會 利率估不動！市場關注主席華許是否釋出升息訊號

美國聯準會（Fed）本周舉行貨幣決策會議，料將維持利率不變，一大疑問是Fed主席華許可不可能直接或間接釋出年底前可能升息訊號。油價上漲、關稅、人工智慧（AI）投資膨脹帶來的三重衝擊，重燃通膨顧慮，都可能考驗華許的決心。

若如眾人所料，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）29日結束兩天會議時，可望讓聯邦資金利率目標區間保持在3.5%~3.75%。即使已有兩位Fed官員表態主張提高利率，市場普遍認為這次突襲升息機率小。

但市場仍會緊盯華許記者會發言，找尋年底前是否傾向升息的蛛絲馬跡。曾任Fed理事、現任貨幣政策分析（MPA）董事長的梅爾說：「按兵不動是最可能路徑。但未來數月，FOMC仍可能決定緊縮政策。」

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根認為，華許淡化前瞻指引必要性，意味「任一場FOMC會議突然升息機率更大」。

RiverFront投資集團全球固定收益共同投資長尼可森說，不確定性升高，不表示Fed就會突然升息。他認為，華許不會樂見上任後第二場會議就掀市場狂瀾，Fed應會保持務實態度，耐心靜觀其變。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員估計這次意外升息機率增至38%，反映美伊衝突加劇推升油價，加深通膨疑慮。

鷹派人士已呼籲升息。達拉斯聯準銀行總裁蘿根主張「小幅提高利率」，擔心6月通膨率下滑只是曇花一現。她說：「通膨居高不下太久了，而且毫無跡象顯示會一路降回2%。」克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克也警告，通膨一直維持在高點，對企業和家庭都構成壓力。

梅爾認為，倘若Fed 29日決議維持利率不變，羅根和哈馬克可能投反對票。

鴿派人士則認為，此刻還不必急著升息。Fed副主席傑佛森本月說，如果近期通膨未降溫，應檢討利率政策，但他對7月維持利率不變感到安心。