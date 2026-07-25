庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

蘋果公司為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓，使得美國總統川普陷入了兩家美國大型企業之間的角力之中。

華爾街日報報導，知情人士透露，近幾周蘋果CEO庫克及其他高管已向川普，以及包括商務部長盧特尼克和財政部長貝森特在內的官員推介了一項計畫，擬在美國以外銷售的蘋果產品中使用長鑫存儲和長江存儲（簡稱長存）的記憶體。

知情人士稱，美國國務卿魯比歐及辦公室，也在一定程度上參與了這場持續進行的討論，但盧特尼克和貝森特被認為是這項工作的主要負責人。

蘋果認為，此舉有助於緩解全球記憶體供應緊張的局面，並有可能降低美國消費者的購買價格。

然而，蘋果的這些理由遭到美光的反駁，美光是美國唯一一家規模較大的記憶體製造商。知情人士稱，包括美光CEO梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）在內的美光高管，已警告盧特尼克及其他政府官員，無論銷售區域在何處，允許長鑫存儲和其他大陸公司向美國科技企業銷售產品都可能摧毀美國本土產業。

美光高管認為，該公司可以透過加快境內工廠建設，及加大本土投資來說明緩解記憶體供應緊張的局面。美光表示，包括蘋果設備在內的消費電子產品價格上漲，並不僅僅是因為存儲晶片價格走高。

這場遊說之爭可能迫使川普在兩項重要經濟目標之間做出選擇：降低美國消費者的價格，以及提高美國本土半導體產量、減少對其他國家的依賴。

這場角力加劇了美國政府內部關於大陸技術的棘手辯論。大陸公司近期發布了功能強大的 AI 模型，促使部分美國企業高管呼籲採取措施，防範成本更低的大陸競爭對手。而他們的反對者則包括創業公司創始人和投資者，他們認為更低的成本能激發創新。

作為全球最大的記憶體採購商之一，蘋果多年來一直向美光及其他供應商施壓，要求以最低價格提供對蘋果設備至關重要的零部件。記憶體製造商則需要蘋果巨大的採購量，才能讓自己的生產設施保持滿負荷運轉。

這些談判歷來十分激烈，以至於積怨已深。在梅赫羅特拉擔任美光 CEO 之前，他曾執掌蘋果另一家記憶體供應商SanDisk。據熟悉職業生涯的人士稱，在SanDisk時，他就對蘋果非常反感，以至於很少與該公司會面。這些人士表示，這種反感至今依然存在。

AI 革命改變了這一格局，也讓梅赫羅特拉獲得了更強的談判籌碼。資料中心巨頭正在以更高價格採購大量記憶體，這削弱了蘋果的議價能力。

由此產生的供應短缺，使記憶體廠商得以提高價格。根據研究機構 TechInsights 的數據，記憶體價格過去一年已經上漲至原來的四倍，預計還將進一步上漲。與此同時，存儲晶片生產商的股票也大幅上漲。

蘋果對此表示強烈不滿，認為美光目前超過80%的毛利率，是價格欺詐的證據。這家 iPhone 製造商還聲稱，美光在增加供應方面的再投資速度不夠快，且新增的產能將不成比例地分配給 AI 客戶。從醫療設備到汽車在內的各行各業已向美國政府尋求幫助以應對這一短缺問題。

這並不是蘋果首次嘗試與大陸記憶體供應商合作。2022 年，蘋果曾與長江存儲進行了大量艱苦的工程測試工作，以確保其晶片能夠滿足蘋果嚴格的技術要求。但是，這一潛在合作後來因為遭到國會議員的反對而擱置。