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寮國禁燃油車成東協首例 目標油電混合及電車占3成

中央社／ 曼谷25日專電

關注電動車的科技網站Electrek及「生態企業」（Eco-Business）報導，寮國自6月1日起暫停進口汽油及柴油乘用車，以加速推動電動車普及化，並降低對進口燃料的依賴。這也使寮國成為東協首個禁止進口燃油乘用車的國家。

科技網站Electrek 22日以「這個國家一夜之間幾乎實現100%電動車新車進口」為題報導，寮國推動這項政策的主要考量並非氣候變遷，而是能源安全及經濟因素。

報導稱，寮國電力幾乎全數來自水力發電，並以出口電力作為重要產業，但汽車使用的燃料完全仰賴進口，且需以外匯支付，因此政府希望以國內生產的水電取代進口燃油，減輕燃料進口對外匯儲備造成的壓力。

Electrek指出，為鼓勵消費者購買電動車，寮國採取多種策略，售價低於5萬美元的純電動車可享免徵貨物稅。另外，政府也調降電動車的註冊費，寮國要求運輸公司在2026年底前至少10%的車隊須為電動車。

寮國今年4月已與27個公私部門夥伴簽署合作協議，推動建設充電站、換電站、數位管理平台及融資方案。據永珍時報（Vientiane Times）報導，寮國政府目標是2030年讓電動車及油電混合車佔全國車輛30%。

另外，Electrek報導，燃油車進口禁令也讓中國電動車品牌成為主要受益者。因中國品牌及越南電動車品牌VinFast已在寮國市場布局，隨著燃油車停止進口，低價電動車將填補市場需求。

Electrek分析， 與挪威和中國不同，寮國並非透過市場競爭，而是以政策直接取消燃油車進口選項，政策能否奏效的關鍵在於充電網絡是否能跟上，以及民眾是否能購買並使用電動車。

永珍時報5月報導，寮國政府從6月1日起，暫時停止進口汽柴油車，並指這是加速轉型使用電動車策略的一部分。

寮國政府於5月12日發布的通知稱，此舉旨在鼓勵使用清潔能源汽車，減少對化石燃料的依賴，並加強對該國汽車產業的管理。根據新規，將禁止進口所有汽油和柴油汽車，不過，客運車輛、機械設備、特定生產及開發計畫使用的卡車以及專業用途車輛可獲豁免。

東協 電動車 氣候變遷

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