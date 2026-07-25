快訊

凱道喊破20萬人！韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕現身致詞 民眾怒轟民進黨下台

致癌油風暴…檢辯大戰8小時！法院裁定泰山前、現總座收押禁見

藍營上凱道反毒油 何元楷絕食抗議超過150小時「強制送醫」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳也參加 李在明在舊金山主揪「AI同盟宴」辦在這裡大啖炸魚薯條

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓總統李在明（左三）在舊金山的「The Ramp」餐廳宴請AI領袖，輝達執行長黃仁勳（左二）也參加。歐新社
南韓總統李在明（左三）在舊金山的「The Ramp」餐廳宴請AI領袖，輝達執行長黃仁勳（左二）也參加。歐新社

輝達執行長黃仁勳去年出訪南韓時，在一家炸雞店和三星、現代高層把酒言歡談生意，今年換成了南韓總統李在明依循這種模式，在美國舊金山一家餐廳宴請包含黃仁勳在內多名科技業領袖，討論人工智慧（AI）方面合作。

南韓總統辦公室首席發言人姜由楨表示，正在出訪美國舊金山的李在明，24日在當地一家餐廳宴請多位全球科技大廠執行長和其他領袖。和先前黃仁勳在南韓舉辦的餐宴一樣，安排這場餐宴的目的，也是為了和與會人士分享道地的加州菜餚，和擁有一場公開且非正式的對話。

這場餐宴的與會者包括了黃仁勳、博通執行長陳福陽（Hock Tan）、微軟Azure總裁芭卡爾（Rani Borkar）、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及Naver董事長李海珍。

這場宴會辦在舊金山的「The Ramp」餐廳，Google評價高達4.3顆星。據發言人姜由楨表示，當天宴會菜單包括了炸魚薯條、炸魷魚、蟹餅、蛤蠣濃湯，也供應淡啤酒。

姜由楨表示，「透過全球AI領袖齊聚在李在明身邊共進晚餐的畫面，我們將向全世界強調，南韓的地位已提升為全球AI供應鏈的核心中樞，以及南韓欲成為不可替代的AI強國的願景」。

黃仁勳 李在明 舊金山

延伸閱讀

韓官員：李在明訪美期間 三星SK海力士將宣布晶片大單

黃仁勳會面李在明 宣布與SK合作規模達5000億美元

輝達砸10億美元入股Naver並擴大和SK合作 SK稱Anthropic有意打造晶片

南韓卡位AI供應鏈 分析：牽動台灣中長期封測競爭

相關新聞

美國公債殖利率變化顯示市場預期 Fed即將升息

美國公債殖利率再度大幅上升，表面上看是歸咎於油價再度上漲，以及波斯灣衝突升高。這當然是原因之一，但並非絕對。英國金融時報分析指出，更大的問題在於非能源部門通膨居高，以及聯準會（Fed）即將升息。

陸製記憶體能否進蘋果 川普陷入蘋果美光遊說攻防戰

蘋果（Apple）為降低記憶體晶片成本，正大力遊說川普政府允許在美國以外銷售的產品使用大陸長鑫存儲和長江存儲所生產的晶片，卻遭美光科技（Micron）強力反對，讓川普夾處兩大科技業者的利益衝突之間。

高通計劃從9月起漲價！漲幅高達兩位數 影響恐將波及多數科技業

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm），計劃一口氣以兩位數的漲幅漲價，這所造成影響可能會波及大部分科技業。

黃仁勳也參加 李在明在舊金山主揪「AI同盟宴」辦在這裡大啖炸魚薯條

輝達執行長黃仁勳去年出訪南韓時，在一家炸雞店和三星、現代高層把酒言歡談生意，今年換成了南韓總統李在明依循這種模式，在美國舊金山一家餐廳宴請包含黃仁勳在內多名科技業領袖，討論人工智慧（AI）方面合作。

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

風水輪流轉，南韓與台灣股市原先因人工智慧（AI）題材火熱而大漲，但近來已遭大型亞洲股票基金大砍持股，資金輪動到原先漲勢落後的亞股，例如印尼銀行股、中國大陸電商巨頭股，以及印度科技公司。

Fed下周有可能意外升息 經濟學家點出理由

投資人普遍預期，美國聯準會（Fed）升息的時間點將會是在9月，但Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周召開7月利率會議時，可能就會意外升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。