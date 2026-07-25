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黃仁勳也參加 李在明在舊金山主揪「AI同盟宴」辦在這裡大啖炸魚薯條
輝達執行長黃仁勳去年出訪南韓時，在一家炸雞店和三星、現代高層把酒言歡談生意，今年換成了南韓總統李在明依循這種模式，在美國舊金山一家餐廳宴請包含黃仁勳在內多名科技業領袖，討論人工智慧（AI）方面合作。
南韓總統辦公室首席發言人姜由楨表示，正在出訪美國舊金山的李在明，24日在當地一家餐廳宴請多位全球科技大廠執行長和其他領袖。和先前黃仁勳在南韓舉辦的餐宴一樣，安排這場餐宴的目的，也是為了和與會人士分享道地的加州菜餚，和擁有一場公開且非正式的對話。
這場餐宴的與會者包括了黃仁勳、博通執行長陳福陽（Hock Tan）、微軟Azure總裁芭卡爾（Rani Borkar）、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及Naver董事長李海珍。
這場宴會辦在舊金山的「The Ramp」餐廳，Google評價高達4.3顆星。據發言人姜由楨表示，當天宴會菜單包括了炸魚薯條、炸魷魚、蟹餅、蛤蠣濃湯，也供應淡啤酒。
姜由楨表示，「透過全球AI領袖齊聚在李在明身邊共進晚餐的畫面，我們將向全世界強調，南韓的地位已提升為全球AI供應鏈的核心中樞，以及南韓欲成為不可替代的AI強國的願景」。
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